«A los aficionados les pido que estén tranquilos y que confíen en este equipo» Ander Vitoria intenta controlar el balón con un escorzo, en un entrenamiento sobre el césped artificial en el Mundial'82. :: justo rodríguez Ander Vitoria | Delantero de la UDL El ariete admite que el empate en Durango no entraba en sus planes, pero recuerda que cuando no se puede ganar «no hay que perder» JOSÉ MARTÍNEZ GLERA LOGROÑO. Viernes, 31 agosto 2018, 08:13

Ander Vitoria (Igorre, 1990) será uno de los grandes protagonistas del partido que este sábado dirimirán UD Logroñés y Barakaldo. Asumirá el papel de anfitrión ante el equipo en el que mejores números ha presentado desde que debutó en Segunda División B. Dos temporadas en Lasesarre con un total de 27 goles. Con los riojanos marcó seis en pretemporada, pero se quedó en blanco en Durango, como el resto de sus compañeros. Vitoria dice que no reconoce a este remozado Barakaldo, aunque advierte que las ideas permanecen, pues Aitor Larrazábal sigue en el banquillo. El ariete vizcaíno pide tranquilidad, sobre todo a los aficionados, y confianza en el bloque construido.

- Quince altas (entre ellas la del exblanquirrojo David de Paula) refleja el Barakaldo, aunque se mantiene al frente del mismo Aitor Larrazabal. ¿Reconoce al que ha sido su equipo en las dos pasadas campañas?

- Prácticamente es un bloque nuevo, porque en verano nos fuimos muchos. Creo que quedan tres o cuatro de la pasada campaña. Hay futbolistas a los que ni siquiera conozco. Eso sí, sigue el cuerpo técnico.

- ¿Que continúe Aitor Larrazabal significa que las ideas no han variado?

- Ha empezado bien, con un triunfo, después de una pretemporada en la que ha tenido un poco de todo, pero llegarán a Logroño con la idea muy clara de ganar el partido. Nosotros también queremos esos tres puntos. Somos los primeros en desear esa victoria.

- Hábleme del fútbol que tiene en mente Larrazabal.

- Siempre apelan a la presión alta. Te pueden dar el balón, pero si lo roban salen muy rápido hacia la portería. Debemos tener el esférico para evitar sus contragolpes, porque el Barakaldo hace mucho daño a la contra.

- Idea parecida a la suya, sobre todo en la presión alta y el robo. ¿Un error o pérdida de balón son decisivos entonces?

- En esta categoría el que comete errores no puntúa. Nosotros tenemos nuestras virtudes y apelaremos a ellas para ganar y dar una alegría a los aficionados en el primer partido en Las Gaunas.

La UDL supera los 3.000 abonados La Unión Deportiva Logroñés superó el miércoles los 3.000 abonados, cifra que siempre ha sido una barrera en las últimas temporadas, pero que en alguna de ellas se ha roto con la inclusión de aquellos que optaron por sumarse a la masa social en enero. El 'objetivo no escrito' se alcanza a dos días del primer partido del equipo riojano en Las Gaunas, este sábado frente al Barakaldo, y después de haber sumado un punto en Durango, el pasado fin de semana. Por otro lado, la entidad anunció también ayer el acuerdo alcanzado con el Siete Infantes Escuela Deportiva por dos temporadas. Así, el cuadro logroñés se suma a Comillas y Yagüe en la nómina de conjuntos que trabajará junto a la entidad blanquirroja. El Siete Infantes cuenta con 150 niños repartidos en diferentes categorías.

- ¿Están presionados después de no ganar en Durango?

- Presionados, no. Acaba de comenzar la liga. Es verdad que el empate no es el marcador que queríamos traernos de Tabira, pero más allá del resultado, estamos satisfechos con lo hecho y, además, el equipo se siente bien y tranquilo. Confiamos en la plantilla que hay.

- Si no están presionados, ¿decepcionados, tal vez?

- Personalmente, el empate me dejó un sabor amargo. No ofrecimos un juego constante, pero sí con ocasiones suficientes como para ganar a la Cultural. La expulsión cambió el encuentro, pero aun así tuvimos dos opciones más de marcar. Cuando no puedes ganar, no hay que perder. Yo estoy contento con el trabajo del equipo en Durango.

- Usted ha jugado en diferentes equipos vascos (Lemona, Amorebieta, Leioa y Barakaldo). ¿Es el corte de partido del sábado lo que les espera en otros muchos escenarios?

- Ningún rival es sencillo. Los campos también influyen, sobre todo si eres un equipo al que le gusta tener el balón. El equipo vasco busca la presión, moverse junto y recurre a la estrategia. El Barakaldo también puede utilizar esa idea, aunque jugar en Las Gaunas es diferente a hacerlo en uno de esos campos por dimensiones y por mucho más. Nosotros buscaremos la forma de hacerle daño.

- Muchos aficionados les ven ascendidos en agosto. ¿Por qué cree que se ha creado esta atmósfera?

- [Sonríe] La temporada es muy larga, larguísima, y hay que tener los pies en el suelo. Nosotros estamos tranquilos y confiados en la plantilla que tenemos. Esto, sumado al trabajo diario y a la sintonía que hay dentro del vestuario, nos permite ser optimistas, pero no hay que olvidar que el año es muy largo.

- Lo que ocurre es que ustedes ven el fútbol y los resultados de una forma y los aficionados, de otra, quizá más impaciente.

- Eso está claro. Mi objetivo es que el equipo llegue a los últimos diez partidos bien clasificado. Si es entre los cuatro primeros, mucho mejor. Esa es la pelea que tenemos que librar. Sumar todos los puntos posibles en casa y fuera, también. El aficionado pierde la paciencia en ocasiones, pero lo que les puedo decir es que estén tranquilos y que confíen en el equipo que se ha formado. Queremos hacer las cosas bien.

-¿Les sorprendió no marcar después de una pretemporada de muchos goles?

- Sí, pero la Liga es otra historia. La pretemporada ha sido buenísima, si bien no tiene nada que ver con la competición oficial. Los rivales trabajan mucho más. Empatamos y no marcamos, pero también es importante tener ocasiones de gol y creo que generamos algunas.

- Una de las novedades del equipo este año es el uso más descarado de dos puntas. ¿Se siente a gusto?

- He jugado muchos encuentros con dos delanteros. El año pasado, sin ir más lejos. Marcos [Andre] está haciendo las cosas muy bien. El míster es quien toma las decisiones y si apuesta por uno, dos o tres puntas, jugaremos así.