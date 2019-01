Una afición acostumbrada al tedio Juventud. El Calahorra hace afición entre los más pequeños y los jóvenes de la ciudad, numerosos en la grada. La Planilla volvió a enmudecer ante una nueva tarde de desilusión, y ya son demasiadas SERGIO MARTÍNEZ Logroño Martes, 22 enero 2019, 09:34

El silencio empieza a ser demasiado habitual en La Planilla. Momentos en los que la grada enmudece y con ello transmite su malestar y la desilusión que transmite un equipo que le acostumbró a lo bueno a comienzo de temporada pero ahora esta dando la otra cara de la moneda. Sin medias tintas.

Volvían los seguidores rojillos con ganas de ver las nueva caras y la evolución de su equipo. Pero esa imagen positiva se queda para fuera de casa. En La Planilla, el Calahorra no transmite y los corrillos en la grada se inundan de criticas cada vez más constantes a unos y otros. Aún cuando no se había llegado al minuto noventa, los socios ya desalojaban el campo. No confiaban en un equipo que no dio motivos para ello.