«La actitud de la primera parte no me ha gustado ni un pelo» Miguel Sola, en el banquillo antes del pitido inicial. :: s.m. Miguel Sola Técnico del Calahorra SERGIO MARTÍNEZ CALAHORRA. Domingo, 25 noviembre 2018, 23:49

Miguel Sola volvió a afrontar una situación complicada: dar explicaciones a algo que difícilmente la tenía. El entrenador se mostró crítico con sus jugadores, especialmente con la actitud de los primeros cuarenta y cinco minutos, lamentando la ocasión perdida de situarse cerca del 'play off'.

- Ha sido un partido muy raro desde el inicio...

- Creo que es una de las pocas veces que he empezado un partido perdiendo 0-2. Hemos tenido una serie de circunstancias raras, hemos regalado goles, los rebotes les entraban... Una sensación malísima en el campo. También ha sido propiciado porque nosotros no hemos estado con la actitud que sí hemos tenido en la segunda parte. Si hubiésemos estado así al menos podríamos haber peleado el partido. No vamos a achacar todo a la mala suerte, que la hemos tenido, pero la actitud de la primera parte no me ha gustado ni un pelo y así no se puede competir. Cuando estás así al contrario le van todos los rebotes, las segunda jugadas, están más puestos, se anticipan y le llegan esas ocasiones. Hemos propiciado que se den esas situaciones porque no hemos estado ni espabilados, ni listos ni metidos en el partido en la primera parte. Es extraño porque volvemos de jugar un partido ante el Barakaldo que es extraordinario, en cuanto a actitud y todo, y volvemos aquí y pasa esto. Es difícil explicar, tendremos que seguir aprendiendo porque esto es cada día una lección, y a ver si el próximo día salimos como tenemos que salir al campo.

- El equipo ha vuelto a los errores pasados.

- Así es e inexplicablemente porque hemos trabajado bien durante toda la semana, con buena actitud. Vamos a ver si volvemos a enchufar al equipo y seguir trabajando y peleando porque esto es muy largo. Hemos perdido tres puntos importantes porque nos podían haber dado una posición en la tabla magnífica, cerca de muchas cosas.

- Ha vuelto a haber pérdidas que han costado goles.

- En el primer un taconcito, en el segundo un mal despeje... Si no estamos con esa actitud no hubiese pasado eso. Yo lo achaco a que no podemos salir así porque regalas los goles y luego el partido se pone muy complicado. En la segunda parte hemos visto que no eran tanto porque nosotros estábamos al nivel que debíamos estar, pero era tarde. Las que hemos tenido tampoco hemos acertado, porque Adrien ha tenido una y Ubis un gol anulado. Al final se junta todo y no puedes pelear el partido. Por lo menos en la segunda parte hemos dado el equipo, no ha mostrado juego pero sí otra actitud.

- ¿Son más graves los dos primeros goles o los siguientes?

- No puedes consentir ninguno. No podemos salir así porque aquí hay buenos equipos que saben explotar los errores que cometes. Aquí cada error que cometes estás todo el partido a remolque, no hemos regalado un gol hemos regalado en la primera parte todas. Tenemos cosas buenas pero también errores infantiles que no podemos cometer.

- ¿Cómo se afrontan ahora los dos próximos partidos fuera de casa?

- Hay que ir a Gijón a tratar de sumar y sobre todo a competir. Hoy no lo hemos hecho, en Santander no competimos, el día del Durango... así, así. No podemos llevar ese rumbo. El otro día pensábamos que habíamos dado un paso adelante en Baracaldo y sabíamos que si no competíamos así cualquier equipo nos podía ganar. Vamos a competir y después que pase lo que tenga que pasar pero al menos tener la satisfacción de que el equipo se ha dejado el alma, por lo menos salir del campo sabiendo que hemos hecho todo lo que hemos podido.