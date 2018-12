UD LOGROÑÉS «De la actitud del equipo no tengo una sola queja» Sergio Rodríguez prepara un entrenamiento mientras sus jugadores cargan con una portería. :: fernando díaz Sergio Rodríguez Entrenador de la UD Logroñés El técnico pide a su plantilla «levantar la cabeza rápido» y «estar muy atento en ambas áreas» VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 21 diciembre 2018, 20:54

Sergio Rodríguez ya ha recuperado la calma. Tras el desaliento exhibido al concluir el partido ante el Arenas de Getxo, el técnico riojano prepara concienzudamente el choque de mañana frente al Izarra. En Estella, además de tres puntos, se ponen en juego muchas cosas, aunque Rodríguez tiene claro que es demasiado pronto para ver finales a la vuelta de cada esquina.

Ayer, en el Mundial'82, el entrenador dio el respaldo a una plantilla que se mostró inoperante ante los vizcaínos, pero a la que tiene poco que reprochar en cuanto a actitud: «En ese aspecto no tengo ni una sola queja. Las cosas pueden salir mejor o peor, pero actitud no es la palabra para definir el partido ante el Arenas. Creo que el equipo se deja cada día todo lo que tiene y hay días que no salen bien las cosas o el rival te lo pone difícil. Pero la actitud en este vestuario es máxima, aunque es cierto que debemos mejorar cosas sobre todo en los partidos que juguemos en casa para que no se repitan ciertas cosas».

Así, al equipo le ha pedido «levantar la cabeza rápido» para afrontar un encuentro en el que, además de a los veintidós jugadores, el preparador ve a otro claro protagonista: Merkatondoa. «Sabemos que va a ser un encuentro difícil de jugar y probablemente poco vistoso. Estamos concienciándonos en ese sentido porque esos puntos tienen mucha importancia», sintetizaba. «Es una hierba artificial muy antigua, en la que el balón bota mucho , los apoyos son difíciles... Hace que todo sea diferente», incidía.

Rodríguez tiene claro que «el Izarra está más adaptado a esa superficie y a las medidas del campo» por lo que los blanquirrojos están obligados a habituarse «lo más rápido posible». «Preveo un partido complicado, con mucho físico, mucha segunda jugada... Ojalá lo podamos llevar más tiempo a otro tipo de juego, pero será complicado», dejó claro.

Un partido para remangarse, sufrir y estar acertado en las facetas ofensiva y defensiva. «En cada momento pueden pasar cosas porque llegan muchos balones a las áreas y hay que tener mucha concentración», explicaba ayer el preparador de los riojanos.

Para el responsable de la UDL, la mejor virtud de los estelleses es la de «controlar muy bien el estadio y ser muy fuertes en centros laterales». «En cuanto pueden, llevan el balón al área y ahí son gente muy poderosa, que finaliza bien, que controla las segundas jugadas... Debemos estar muy atentos», redundaba. Ese panorama obligará a los riojanos, ante un rival que «no va a a exponer» a «adaptarse y cambiar un poquito la forma de actuar, al menos en determinados momentos del partido», en palabras del entrenador.

No quiere, de momento, usar la calculadora el riojano ni pensar en que un tropiezo acabe con la ilusión del club. «De nueve puntos hemos sacado dos y podíamos haber sacado más. Pero es importante no pensar en el corto plazo, sino en el medio y largo», declaraba. «Evidentemente, cuantos más puntos a estas alturas, mejor; pero creo que el equipo se recuperó de un comienzo muy malo y está en una buena línea. El otro día no hicimos un buen partido y lo asumimos. Por eso tenemos muchas ganas de que llegue el siguiente», resumía. «Sabemos que si no sacamos puntos nos alejaremos más pero queda suficiente competición para volver a engancharse», concluía.