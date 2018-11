UD LOGROÑÉS El abanico rematador se amplía Carles Salvador frena el balón durante un ejercicio en el entrenamiento de la UD Logroñés. :: f. díaz La UDL suma el gol al contragolpe a sus armas, si bien aún debe completar su oferta con recursos desaparecidos JOSÉ MARTÍNEZ GLERA Martes, 13 noviembre 2018, 00:57

logroño. Diez goles. La UD Logroñés ya habla con doble dígitos de su poder ofensivo. No es ni el mejor ni el peor, pero los siete goles que ha encajado únicamente en estos doce encuentros le permiten sumar diecinueve puntos y asomarse desde más cerca a la cuarta plaza. Ñoño, con tres dianas, se ha convertido en el máximo realizador después del doblete del pasado domingo.

Las dos acciones al contragolpe de los blanquirrojos han mostrado uno más de sus recursos futbolístico cuando el fútbol no tiene continuidad. Esos diez tantos esconden acciones a balón parado, jugadas personales, remates de cabeza, disparos desde fuera del área e incluso una pena máxima, la que se tradujo en la victoria en Torrelavega. Sin embargo, falta algo en ese abanico. Con dos delanteros potentes como Marcos André y Ander Vitoria, la UD Logroñés no se ha estrenado en ese gol que se gesta por la banda, llega el centro al área y el posterior remate del ariete. De hecho, el brasileño ha sumado sus dos goles con disparos desde fuera del área, mientras que el vasco no se ha estrenado.

De esos diez goles, cinco de ellos han llegado a balón parado. Pablo Bobadilla marcó ante el Tudelano después de aprovechar el rechace del larguero a remate de cabeza de Marcos André. Carles Salvador había botado la falta. El mismo protagonista, Bobadilla, anotó en Sarriena tras una jugada a balón parado que también inició el centrocampista castellonense.

Cinco de los diez goles anotados han llegado a balón parado; los otros, de rechace o jugada personal

El primero de los goles a balón parado tuvo como actor a Mikel Santamaría, que marcó a la salida de un saque de esquina frente al Barakaldo. Era el primer partido de la UD Logroñés en Las Gaunas (1-1).

Ñoño, protagonista el domingo, abrió esta temporada con una espectacular ejecución ante el Amorebieta. El balón superó la barrera y se alojó en la portería vasca muy pegado a la cepa del poste derecho. El quinto tanto a balón parado llegó en El Malecón, donde Andy transformó la pena máxima cometida por Víctor.

La definición de los otros cinco es más diversa. Ñoño recordó hace unas horas a aquel jugador que acabó con la resistencia del Racing de Santander la pasada temporada. Dos goles amparados en su velocidad y en su capacidad para definir ante el portero. Repitió ante el colista. Primero, picando el balón por encima de Garrantxo; segundo , al superarle por su palo, por el corto.

Rubén Martínez aprovechó un rechace de Txusta a disparo de Marcos André para marcar su primer gol de esta temporada. Y precisamente el brasileño ha sido el gran protagonistas de los dos tantos que completan la decena. Ambos, de jugada personal. El primero, ante el Real Unión. Superó a Txusta con un disparo raso; el segundo, ante el Amorebieta. Una obra de arte tanto en el inicio de su acción como en el disparo desde fuera del área.