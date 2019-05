UD LOGROÑÉS Más de 4.000 entradas y creciendo 00:52 Filas continuas en las taquillas de la UD Logroñés en Las Gaunas para adquirir las entradas. / Justo Rodriguez Los aficionados blanquirrojos continúan su peregrinación a Las Gaunas y el ritmo de venta de entradas se dispara | Las oficinas del club despacharon 2.243 billetes y hoy se espera otra jornada de expectación y filas VÍCTOR SOTO Logroño Viernes, 31 mayo 2019, 08:05

logroño. Las Gaunas suele ser una meca dominical. Cuando toca partido como local, toca peregrinar República Argentina arriba en busca de la ración de fútbol. Pero en estas jornadas, la obligación de adquirir las entradas para el encuentro de fase de ascenso ante el Badajoz obliga a pasar por el Municipal y aguardar en la fila. Pero la espera, ya sea de diez, veinte minutos (los más afortunados) hasta superar los 40, se hace amena porque se sabe que en las oficinas esperan las preciadas entradas.

Están siendo unas jornadas maratonianas para los trabajadores de la entidad blanquirroja, que despachan billetes con enorme velocidad, pero su trabajo resulta como el de Sísifo. Cuando sale un socio satisfecho por la puerta, aparece otro que se suma a la cola. Hasta las 20.00 horas sin parar (y un poco más para poder satisfacer a todos).

Porque la ilusión que la temporada de la Unión Deportiva Logroñés ha despertado entre sus aficionados y el resultado positivo cosechado en el Nuevo Vivero, invitan al optimismo.

Ayer, tras la venta de 1.766 entradas, en las taquillas se superó la cifra. En total, se habían expendido ya 2.243 billetes para el choque del domingo. En total, 4.009 personas confirmaron su presencia en Las Gaunas. Y la sensación es que hoy el trasiego va a continuar y las cifras, a multiplicarse.

La sensación de los aficionados era de esperanza. Por ejemplo, un joven Adrián Fernández ya tenía planificado el domingo. Comida con los amigos y al estadio para disfrutar. «Creo que van a pasar la eliminatoria», sentenciaba. Otros, preferían no dejarse llevar por el optimismo. Como Javier Santaolalla, que lo tenía claro: «Vaticino un partido peleado y reñido. No hay que fiarse porque aún no se ha ganado nada».

Esa sensación de respeto es la que queda en los aficionados, después de los disgustos vividos en Torrent y en Sevilla. Pero por encima está la esperanza de devolver a Logroño a la segunda categoría del fútbol nacional. «Después de tantos años en Segunda B, Logroño y La Rioja necesitan el ascenso. No sólo la capital porque hay muchos aficionados de pueblos de alrededor que también quieren disfrutar del fútbol de superior categoría», explicaba.

Y es que desde que el 4 de junio del 2000 el Club Deportivo Logroñés se despedía de Segunda División, la capital riojana no ha vuelto a disfrutar de esos duelos con televisión, con repercusión mediática y ante rivales históricos, ese fútbol de plata que en Logroño sabe a oro debido a las carencias.

Por todas esas razones, son muchos los que quieren acudir a Las Gaunas este domingo. Porque la clave es disfrutar de lo que ofrece el deporte. Y las eliminatorias de 'play off' ofrecen todos los alicientes para hacerlo. En Badajoz también quieren aferrarse al sueño y, a pesar del resultado y de los kilómetros, cerca de 200 aficionados pacenses han confirmado ya su presencia en Las Gaunas.

Últimas oportunidades

Pero para disfrutar del choque en directo, hay que pasar por el Municipal. Y el paso de las horas hace prever una mayor afluencia de público. Hoy, las oficinas de Las Gaunas permanecerán abiertas desde las 10.30 hasta las 13.30 horas y, por la tarde, de 16.00 a 20.00. El sábado ya sólo se abrirán en horario matutino para conseguir la entrada y, para los aficionados, una al mismo precio (palco y preferencia a 15 euros, fondos a 10 euros y juvenil e infantil a 7,5 y 5 euros). Para los que no sean abonados y compren por su cuenta una entrada, los precios ascienden a 30 euros en preferencia y palcos y a 20 euros en los fondos.

Los más tardíos tendrán la oportunidad de adquirir sus localidades el domingo en las taquillas, pero entonces no habrá la posibilidad de añadir otra entrada de acompañante al mismo precio que la de los abonados. Las horas pasan y la ilusión crece. El 'play off' permite soñar y la afición blanquirroja, en su décimo aniversario, quiere hacerlo.

Siete dobletes fuera, pero contra equipos colistas Durante las fases de ascenso, los datos sirven para agarrarse como a clavos ardiendo o para despreciarlos porque agua pasada no mueve molino, dependiendo de si interesan al que los estudia o le desaniman. En el caso del Badajoz, sus prestaciones como visitante no resultan especialmente brillantes. A lo largo de la temporada regular, los de Mehdi Nafti han logrado arrancar 25 puntos en sus visitas fuera del nuevo Vivero, mientras que en casa su renta ha ascendido a 41 puntos. Pero lo importante para los aficionados riojanos es saber si los blanquinegros son un equipo con poder ofensivo y si sufren fuera de casa. Y en la faceta goleadora, el Badajoz tampoco es brillante. Ha anotado 20 goles en 19 partidos, aunque para los que sufren taquicardias con las posibilidades, también hay que recordar que en siete encuentros han logrado anotar dos goles como visitantes. Sus rivales, el Villanovense, el Recreativo Granada, Atlético Malagueño, El Ejido, Don Benito, UCAMMurcia y Almería B. Salvo el equipo universitario, el resto de clubes ocuparon posiciones por debajo de la decimocuarta plaza y cuatro de ellos descendieron. Pero la cuestión es aferrarse a cualquier esperanza. Desde Badajoz, Guzmán, uno de los futbolistas más destacados de la plantilla pacense, lo tiene claro:«No es descabellado ganar, el equipo cree y es lo que tratamos de transmitir a la afición». Así que no hay que dar por muerto a un Badajoz que ya demostró en la ida que sabe competir y que saldrá a por todas en Las Gaunas.