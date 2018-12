COPA LIBERTADORES Más de 500 radicales violentos llegarán a Madrid Aficionados de River y Boca, ayer, a las puertas del estadio Santiago Bernabéu. :: EDUARDO OYANA / EFe La Policía, que confía en poder controlar a los 'barras', considera la celebración nocturna el momento más conflictivo MELCHOR SÁIZ-PARDO Viernes, 14 diciembre 2018, 23:39

madrid. La Policía Nacional no se había hecho ilusiones. Sabía que una nutrida representación de los hinchas «más violentos» de River Plate y de Boca Juniors iba a lograr llegar a Madrid a pesar de los filtros y los controles. Al final, según las estimaciones de los servicios de Información, mañana en Madrid habrá entre 200 y 300 'barras' por cada uno de los dos equipos que disputarán el título de la Copa Libertadores.

Un número que las fuerzas de seguridad consideran «preocupante», aunque no es mucho mayor al de hinchas radicales que pueden darse cita en una final de una competición europea, si bien -y a diferencia de lo que ocurre con los partidos continentales- la Policía no conoce demasiado el modus operandi de estas peñas ultras, aunque tampoco los radicales saben de las tácticas de la policía española ni conocen el terreno.

Al final, según revelaron ayer fuentes del operativo, sólo 6.000 de las 80.000 entradas del Bernabéu se han vendido en Argentina a los dos clubes. Un porcentaje «muy pequeño» que hará «sin duda más difícil» el control de las dos hinchadas. La gran mayoría de los tickets para el partido se ha despacho 'on line', lo que implica que los poseedores de esas entradas (que no serán nominales) no llegarán a la ciudad dentro de 'comitivas oficiales' y controladas. Además, los expertos de Extranjería y de Información han detectado vuelos a capitales europeas y a otras ciudades españolas (con escala en ciudades europeas o incluso marroquíes) para evitar los controles en el aeropuerto de Barajas, donde los filtros 'anti barras' son «extremos» y ya han dado sus frutos con la deportación de al menos dos líderes violentos.

Madrid habilita el nivel de alerta 4 sobre 5. Esta última significa riesgo probable de atentado

La Policía Nacional movilizará 2.054 funcionarios para el evento. El grueso de esta operación CABA (acrónimo de Ciudad Autónoma de Buenos Aires) correrá a cargo de 28 grupos de las Unidades de Intervención de la Policía (UIP, antidisturbios), que destinará a la protección de la final más de 1.300 funcionarios, a los que se sumarán unidades de Caballería, Subsuelo, servicios de Información, Seguridad Ciudadana, Tedax, Unidades Caninas o medios aéreos.

El Real Madrid, por su parte, ha contratado a cerca de 1.700 vigilantes de seguridad privados para el Santiago Bernabéu. Emergencias ha movilizado a un centenar de efectivos, mientras que la Policía Municipal destinará a varios cientos de agentes en labores de control del tráfico en una jornada que se presenta especialmente complicada, dado que desde primera hora de mañana se van a cortar algunas de las principales arterias de la capital, entre ellas el Paseo de la Castellana, donde se ubica el estadio del Real Madrid y las 'fan zones' de las dos aficiones. Todo ello con un nivel de alerta antiterrorista que se mantiene en 4 sobre 5 (riesgo probable de atentado).