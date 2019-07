Ana Tejada pone rumbo a San Sebastián La joven jugadora riojana deja el EDF y ficha por la Real hasta el 2023 VÍCTOR SOTO Logroño Jueves, 4 julio 2019, 12:10

Ana Tejada no seguirá en el EDF Logroño. La joven jugadora logroñesa, de 17 años, deja el equipo en el que se formó para fichar por la Real Sociedad, uno de los clubes más potentes de la Primera femenina y que el pasado año ya conquistó la Copa de la Reina. Se trata de un paso muy importante para la carrera de la joven y polivalente defensa (también puede desempeñarse como centrocampista), que se había convertido en un puntal del EDF y de las selecciones españolas de formación. En las últimas semanas se había rumoreado con su nuevo destino, aunque su entorno desmentía su fichaje.

Pero esta mañana, la Real Sociedad ha anunciado la llegada a través de sus redes sociales. «Ana llega libre procedente del EDF Logroño y ha firmado con el club txuri urdin hasta el 30 de junio de 2023. La joven defensa riojana (tiene sólo 17 años) destaca por su calidad y su saber estar a pesar de su juventud. Ha sido campeona del mundo sub-17 y llega para reforzar la zaga txuri urdin», explica la nota de club.

El historial de Ana Tejada, a pesar de sus 17 años, es envidiable. Campeona del Mundo sub-17, semifinalista en el pasado Europeo de Bulgaria, permanencia con el EDF y multitud de premios personales son sólo el principio de una brillante carrera. Ahora, en la Real Sociedad intentará seguir creciendo. «Para mí es un paso muy importante, me voy a nutrir de jugadoras con experiencia dentro de un proyecto muy ilusionante», explica en el vídeo de presentación. «Estoy muy ilusionada y con muchas ganas. Siempre me he fijado en la Real porque mi hermano ha venido a la escuela», ha incidido.

Además, Tejada ha reconocido la importancia del club donostiarra en el fútbol femenino y de su gesto en la Copa de la Reina. «Lo que ha pasado esta última temporada para la Real y para el fútbol femenino, conseguir ganar la Copa al Atlético, es un hito muy importante», ha indicado. Y, a la hora de definirse, lo ha tenido muy claro: «Intento dar el máximo. Soy muy trabajadora y luchadora. Intento dar el 100% y dejarme la vida por el equipo que defiendo».

Su hueco en el EDF Logroño, por lo que significa de relación con la grada, carisma, juventud y reflejo de la cantera, será muy complicado de cubrir.