Ana Tejada estará en la final del Mundial Sub'17 La selección española, con la riojana como titular, ha superado en semifinales a Nueva Zelanda IÑAKI GARCÍA Logroño Miércoles, 28 noviembre 2018, 22:00

La riojana Ana Tejada cumplió en mayo pasado un sueño. Se proclamó campeona de Europa con la selección española Sub'17 y sólo unos meses después está a punto de alcanzar otra meta, puesto la jugadora del EDF Logroño ha logrado clasificarse junto al resto del combinado nacional para la final del Mundial de la categoría, que se está disputando en Uruguay.

Tejada, como en el resto del torneo, ha sido titular en las semifinales, en las que España se ha visto las caras con Nueva Zelanda, a la que las de Toña Is han superado con claridad (2-0). El encuentro ha comenzado igualado, aunque pronto la selección española se ha hecho con el control, creando muchos problemas a sus oponentes con la velocidad de Eva Navarro. Aun así, el primer tanto no ha llegado hasta el minuto 38 en una jugada de la propia Navarro que Claudia Pina no ha desaprovechado tras un mal despeje de la zaga neozelandesa. Con ese resultado se ha llegado al descanso.

Nada más regresar de los vestuarios, las de Is han dejado encarrilado el enfrentamiento con su segundo tanto. Un golazo desde la frontal del área de Irene López ante el que nada ha podido hacer la guardameta rival. Ese 0-2 ha llevado la tranquilidad al seno del equipo español, que desde entonces ha dominado completamente a sus oponentes a excepción de una llegada de Pratt ante la que Cata Coll ha salido con determinación para tapar su disparo.

Desde esa llegada peligrosa, España sólo ha tenido que dejar pasar los minutos hasta el pitido final, momento en el que todas las jugadoras del combinado de Toña Is ha celebrado su pase a una final que tendrá lugar el próximo sábado y en la que Ana Tejada tratará de sumar un nuevo éxito a su todavía joven carrera futbolística.