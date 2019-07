LIGA IBERDROLA Tejada ficha por la Real Sociedad y recuerda «que en Zubieta habrá una aficionada del EDF» Ana Tejada, tras ganar el Mundial sub-17. :: enrique del río La riojana da un salto de calidad a su progresión y abandona Logroño «para crecer compartiendo vestuario con jugadoras más experimentadas» ELOY MADORRÁN Logroño Viernes, 5 julio 2019, 09:33

logroño. Era un secreto a voces. Desde hace quince días todas las tertulias del fútbol riojano situaban a Ana Tejada fuera de Logroño. En concreto, en San Sebastián. Y en este caso, el rumor ha sido la antesala de la noticia. Ayer se oficializó que la jugadora más prometedora del fútbol riojano ha fichado por la Real Sociedad hasta 2023. «La fecha tiene que ver con los estudios. Este año empiezo segundo de bachillerato y los estudios son muy importantes para los futbolistas jóvenes, tenemos que compatibilizarlos», reconoce la futbolistas.

La campeona del Mundial sub'17 asegura que desde que la Real Sociedad mostró su interés «lo pensé y lo repensé». Para la ya exjugadora del EDF abandonar Logroño era una decisión muy complicada de tomar: «No fue fácil. Despedirme de mi gente, de Logroño, del EDF... Ha sido muy complicado».

El fichaje por la Real Sociedad es un salto de calidad en la prometedora carrera deportiva de Ana Tejada. El club donostiarra se hizo con la Copa de la Reina tras vencer contra pronóstico al Atlético de Madrid, «algo muy positivo para el fútbol femenino», según indica la jugadora internacional. Zubieta no es una instalación desconocida para Ana Tejada y su familia. «Como el EDF era club convenido con la Real Sociedad, mi hermano estuvo en el centro de tecnificación y le acompañamos varias veces a Zubieta. La instalación ya la conozco», explica la riojana.

Preguntada por qué mensaje le dejaría a la afición del EDF, Ana Tejada no se lo piensa mucho: «Le diría que muchas gracias por el apoyo en estos últimos años, que es cuando más victorias he tenido. Pero también agradecerles que hayan estado ahí en los años de más derrotas. Les digo que sigan apoyando al EDF, ¡y que no me olviden! En Zubieta tienen una aficionada del EDF».

La defensa riojana no tiene duda de que al equipo riojano le van a ir bien las cosas: «Como en todos los ámbitos de la vida, hay cambios. Gerardo es un gran entrenador y las jugadoras que se quedan son muy buenas. Ojalá que las cosas les salgan bien».

Es cierto que Ana Tejada deja muchos recuerdos, momentos inolvidables y cientos de anécdotas con diferentes compañeras. Pero siempre hay jugadoras con las que se comparten más confidencias. En este caso, Tejada reconoce que aunque echará de menos a todas, con Judith Luzuriaga tenía más afinidad: «Somos todas muy amigas. Si tengo que decir una, quizá Judith es con la que tengo más relación. En los viajes nos sentamos juntas y hablamos mucho».

Durante la temporada que comienza, Ana Tejada tendrá un fecha marcada en rojo en su calendario. Será cuando venga a Las Gaunas a jugar contra el EDF vistiendo la camiseta de la Real Sociedad. La riojana reconoce que ha pensado mucho en ese momento: «El otro día estuve hablando sobre ese tema con mi padre. Será un partido muy especial, diferente. Y sobre todo lo afrontaré con mucho respeto porque el EDF es el equipo en el que me he formado».