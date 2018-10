Blanco: «Si seguimos por este camino, acabará llegando la victoria» Héctor Blanco, durante un partido anterior en Las Gaunas. :: lfp El dueño del banquillo riojano calificó como inmerecida la derrota sufrida ayer por el EDF Logroño en tierras canarias I. G. LOGROÑO. Martes, 16 octubre 2018, 09:45

Hace un par de semanas, Héctor Blanco se marchaba del encuentro que medía al EDF Logroño ante el Espanyol satisfecho por el trabajo realizado por sus jugadoras pero descontento con el resultado obtenido. Ayer las sensaciones se volvieron a repetir, ya que el dueño del banquillo riojano estaba feliz con el esfuerzo de sus pupilas y consideraba inmerecida la derrota sufrida ante el Granadilla Tenerife.

- ¿Qué sensaciones le deja la derrota?

- Hemos estado muy bien. Hemos jugado a lo queríamos y ellas nos han sorprendido porque esperábamos que, con la llegada de Pier como entrenador, plantearan un partido diferente. Sin embargo, han optado por el fútbol directo y no nos lo esperábamos. Aun así, hemos sabido estar ordenadas y juntas. Hemos tenido nuestras opciones en la primera parte y luego en la segunda hemos generado un ataque que ha sido anulado por fuera de juego. Lo hemos hecho bien, pero prácticamente en el único tiro peligroso nos han metido el gol y el mazazo que nos hemos llevado ha sido fuerte porque estábamos compitiendo bien. Se nos ha escapado un punto.

- ¿Considera inmerecido el castigo?

- Sí, tanto por lo que ha propuesto el Tenerife como por lo que hemos planteado nosotros. Sin embargo, no hemos tenido premio y toca pasar página. Ahora nos llega un calendario en el que nos vamos a enfrentar a rivales de nuestra liga y tenemos que reponernos, pero nos vamos con la sensación de que podíamos haber conseguido un mejor resultado.

- Es una pena que los dos últimos encuentros se hayan escapado por detalles.

- Es cierto. El equipo está en la línea buena, pero lo cierto es que nos hemos ido de los dos últimos partidos sin puntos. Aun así, creo que si seguimos así el premio gordo terminará llegando porque estamos muy cerca y en cualquier momento la moneda caerá hacia nuestro lado.

- ¿Le preocupa verse en la última posición de la tabla?

- No porque sabemos lo que somos. Sabemos que vamos a tener que luchar hasta el final en las posiciones de abajo. Ahora no estoy mirando la clasificación y sólo lo haré después de jugar contra todos los equipos implicados en esa pelea por no perder la categoría.