LIGA IBERDROLA El EDF salva un punto en Vallecas Las riojanas se funden en un abrazo para festejar el tanto de Jade. :: liga iberdrola Las riojanas puntúan por tercera jornada consecutiva J. BONET MADRID. Domingo, 16 diciembre 2018, 22:25

El Rayo Vallecano y el EDF Logroño empataron (1-1) e hicieron bueno un punto en un partido donde ambos equipos buscaron la victoria. El conjunto riojano se adelantó en el marcador antes del descanso con un gol de Jade mientras que las vallecanas empataron a los 6 minutos de la reanudación gracias a Mendi. En el tramo final ambos equipos pudieron llevarse la victoria; pero finalmente hubo reparto de puntos.

0 0

El partido comenzó disputado con varias llegadas de ambos conjuntos que intentaban hacerse con el dominio del encuentro. La primera la tuvo la EDF por medio de Falknor quien remató a fuera un centro desde la izquierda de Banda. En el otro área Sheila tuvo la primera ocasión franjirroja pero Nágela evitó el disparo a bocajarro de la rayista.

RAYO VALLECANO Alicia, Carreño, Mendi, Andújar, Camila, Sole; Eva Alonso, Pilar, Iris (Ángeles, m. 78), Sheila y Altuve. EDF LOGROÑO Andrea, Nágela, Tejada, Dorine, Valderas, Santana, Saray (Silvia Ruiz, m. 70), Ana Vázquez (Ámbar, m. 63); Falknor, Barbra Banda y Jade (Yanguas, m. 78). Goles 0-1, m. 45, Jade; 1-1, m. 51, Mendi. Árbitro Peñalver Pearce (Comité balear). Amonestó a la local Oriana Altuve y a la visitante Nágela. Incidencias Ciudad Deportiva Fundación Rayo Vallecano. 200 personas.

Era el Logroño quien tendría en la primera mitad claras ocasiones para adelantarse en el marcador. La guardameta local Alicia sería la gran protagonistas evitando la primera gran llegada visitante. Banda robó en tres cuartos de campo y enfiló sola ante la portera del Rayo Vallecano pero la veterana cancerbera adivinó el lanzamiento de la delantera. El peligro continuó ya que tras el rechace el balón le cayó a Jade quien tuvo una gran ocasión para su equipo; pero de nuevo Alicia detuvo el peligro visitante.

La recompensa al buen juego de las riojanas llegó con un tanto de Jade antes del descanso El EDF, con 13 puntos, se aleja de los puestos de descenso

El equipo de Héctor Blanco continuó intentando varios lanzamientos desde la frontal de Dorine y Banda que no llegaron a sorprender a Alicia. El Rayo reaccionó a los avisos del EDF con varias llegadas desde la banda izquierda que no obtuvieron remate. Entre otras cosas porque Andrea evitó con una buena salida el remate de Iris. El encuentro ya llegaba a su tramo final de la primera mitad y el EDF seguía demostrando su superioridad en el campo, sobre todo a la hora de generar ocasiones. Una galopada de Banda de nuevo fue desbaratada por Alicia y posteriormente, un lanzamiento de saque de esquina de Saray estrelló el balón en el larguero, rozando el gol olímpico. Dorine por poco no lo introdujo en la portería tras el palo repeler el esférico. Las vallecanas apenas llegaban y solo un disparo duro de Carreño estuvo cerca de sorprender a Andrea.

Recompensa en forma de gol

Antes del descanso el EDF por fin vería recompensado su juego al anotar Jade el 0-1. Tras una gran actuación de Alicia, la guardameta tuvo que salir fuera del área ante una rápida Banda quien se anticipó a la portera y colocó un centro rápido ante la llegada de Jade quien anotaría el tanto que rompía el empate ante uno de sus exequipos.

En la segunda mitad todo cambió y fue el Rayo quien llevaría el peso del partido; aunque antes, Dorine tuvo la oportunidad de colocar un 0-2 en el marcador que finalmente no llegaría. La central cabeceó un saque de esquina en el primer palo que se marchó fuera por muy poco. En otra jugada a balón parado llegaría el tanto de la igualada. La campeona mundialista Eva Alonso puso un centro al área en una falta lateral que remataría la central Mendi para colocar el 1-1 en el marcador. A partir de ese momento las franjirrojas se sintieron más cómodas teniendo ocasiones para culminar la remontada como un disparo de Sheila al larguero minutos después. Eran los mejores momentos rayistas. Mendi, en una nueva falta lateral, estuvo cerca de anotar un doblete pero Andrea evitó el gol.

En los últimos quince minutos el EDF despertó gracias a los cambios y la entrada de jugadoras como Silvia o Yanguas; aunque el peligro visitante seguía teniendo un nombre: Barbra Banda, quien creó muchísimo peligro al contragolpe teniendo sobre todo una clara ocasión para ganar; pero su remate escorado no encontró portería por muy poco.

Con este empate las vallecanas son sextas con 20 puntos y las riojanas son undécimas con 13 puntos.