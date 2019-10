«Sabemos y podemos competir con cualquier equipo de la categoría» Gerardo da órdenes en un momento del partido / Fernando Díaz Gerardo García León | Entrenador EDF Logroño El técnico sevillano se mostró contrariado por el partido, pero felicitó a sus jugadoras por su gran compromiso IÑIGO ZABALA Logroño Lunes, 14 octubre 2019, 08:29

El gol de Jade en las postrimerías del encuentro fue un golpe al estado de somnolencia que Las Gaunas padecía tras un gris partido de ambos conjuntos. Un tanto que tapó las carencias y los errores evidenciados en la incapacidad de construir dos jugadas seguidas con peligro. A ello se refirió Gerardo García León en la rueda de prensa posterior al duelo. «Hay cosas que no me han gustado, todavía no tenemos los mecanismos necesarios para sacar la pelota de forma limpia. No veo a las jugadoras preparadas para realizar todo ello». Ante uno de «los equipos más completos que he visto en este inicio», el preparador sevillano mostró su cabreo por «no haber puesto sobre el césped lo trabajado durante la semana». Pese a todo, Gerardo agradeció a sus jugadoras el «compromiso» mostrado y alabó la facilidad que tiene su equipo de generar ocasiones de gol. «A nada que se hacen dos cosas bien con el balón, generamos muchas ocasiones. Es un aspecto a ensalzar».

Sobre la suplencia de Barbra Banda, el ex futbolista sostuvo que estaba condicionada a la ajetreada semana que había atravesado la africana por sus diferentes compromisos con su selección. «Hemos corrido el riesgo de que sufriera alguna lesión muscular porque no estaba para jugar muchos minutos, estaba muy cansada» añadió Gerardo. Sobre el importante paso dado de cara a la permanencia, Gerardo alegó que «todavía queda mucho por decidir», añadiendo que si se relajan, «cualquier rival nos puede pintar la cara». Asimismo, afirmó como aspecto positivo «que sabemos y podemos competir con cualquiera».