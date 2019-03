LIGA IBERDROLA Romper y prolongar dinámicas Las jugadoras del EDF Logroño cargan con una portería en un entrenamiento. / Miguel Herreros El EDF busca en Huelva dar continuidad a su último triunfo y ganar fuera de casa casi cinco meses después IÑAKI GARCÍA Logroño Domingo, 24 marzo 2019, 10:36

logroño. El fútbol es cuestión de dinámicas, o al menos eso dicen los entendidos. Cuando un equipo entra en una racha positiva parece mucho mejor de lo que es, pero cuando atraviesa un bache da la sensación de que todo se le vuelve en contra. Pues bien, el EDF Logroño se enfrenta hoy al Sporting de Huelva con el objetivo de dar continuidad a una de esas dinámicas, la que arrancó el pasado fin de semana con la victoria sobre el Madrid, y poner fin a otra mucho más negativa, ya que no gana fuera de casa desde que lo hiciera en octubre ante el Sevilla. Un triunfo que, por cierto, es el único de las riojanas como visitantes esta temporada.

Ganar a las madrileñas supuso un chute de ilusión y esperanza para las logroñesas, no sólo por el hecho en sí sino también por haberlo logrado con un gol en el tiempo añadido. La de hoy, eso sí, se plantea como una historia muy diferente a aquella, sobre todo por el escenario donde se va a desarrollar. «No tiene nada que ver», avisa Chechu Martínez. «La Orden es un campo de dimensiones reducidas y de césped artificial en mal estado al que trataremos de adaptarnos rápido», añade el técnico riojano, quien reconoce igualmente que la victoria sobre el Madrid ha repercutido de manera positiva en el equipo. «Pero eso no quiere decir que hayamos bajado la intensidad en los entrenamientos», recalca.

Encadenar un segundo triunfo seguido dejaría a las riojanas en una óptima posición para lograr la permanencia. Igualarían a puntos con las onubenses y las superarían por tener el 'goal average' particular a su favor. Es muy posible que el EDF ganara algún puesto más en la tabla y aumentaría también su renta sobre alguno de los conjuntos que le preceden en la clasificación, ya que el Madrid y el Málaga se ven las caras en un choque crucial para la zona baja. Se abriría, por lo tanto, un panorama muy optimista para las de Martínez.

Para conseguirlo, el conjunto logroñés deberá sobreponerse a bajas importantes, sobre todo en su parcela defensiva. No estará Ana Tejada, convocada con la Sub'17, y tampoco podrá jugar Lorena Valderas, que cayó lesionada el pasado fin de semana. De igual manera, Cami Privett sigue en Estados Unidos tratando de solucionar unos trámites burocráticos para reincorporarse a la plantilla y Rebeca Moreno continúa recuperándose de su lesión. Además, Ida no ha entrado en la convocatoria por decisión técnica. Chechu Martínez no se muestra preocupado por estas ausencias. «En defensa tenemos un buen número de jugadoras que están deseando entrar en el once y yo estoy tranquilo», asegura. En ese grupo de futbolistas se encuentra Nágela, una de las que tiene más opciones de partir hoy como titular.

Las andaluzas, por su parte, llegan al duelo con la baja de Patri Ojeda, pero podrán contar con Anita y con Ludmila, una vez superadas sus molestias físicas. Su entrenador, Antonio Toledo, ha reconocido durante la semana la importancia del partido de hoy, ya que en el caso de ganar el Sporting de Huelva tendría «en la palma de la mano» la consecución de su objetivo, algo que tratará de evitar el EDF Logroño a partir de las 12.15 horas con un triunfo que acercaría mucho la permanencia de las riojanas en la Liga Iberdrola.