El rival más fuerte llega a Las Gaunas Después de tres derrotas consecutivas, el EDF Logroño se ve las caras en Las Gaunas con el Atlético de Madrid IÑAKI GARCÍA LOGROÑO. Domingo, 13 enero 2019, 00:43

En la Liga Iberdrola, tres equipos están situados un escalón (o dos) por encima del resto: el Levante, el Barcelona y el Atlético de Madrid. De los tres, las colchoneras son las que se están mostrando más regulares esta temporada y, por ese motivo, mandan en la tabla clasificatoria empatadas con las catalanas, después de que éstas ganaran ayer al conjunto granota, que se queda a seis puntos del primer puesto. Es, hasta ahora, el rival más fuerte de la competición y hoy llega a Las Gaunas para medir sus fuerzas con un EDF Logroño que viene de sufrir tres derrotas consecutivas.

Este tramo del calendario no está siendo muy propicio para las riojanas. Todo lo contrario. Acabaron la primera vuelta frente al Barcelona y el Levante y comenzaron la segunda con una derrota frente a la Real Sociedad. Tres partidos seguidos sin puntuar, por lo tanto. Hoy se enfrentan, como dirían en el circo, al más difícil todavía a partir de las 14.00 horas (Gol TV).

Como ya expuso Blanco en las citas anteriores frente a los rivales más potentes de la categoría, para puntuar esta tarde es necesario que el EDF tenga su mejor día y que las madrileñas no lo tengan bueno. «Sabemos que partimos con muy pocas opciones, pero también somos conscientes de que no tenemos nada que perder», apunta el dueño del banquillo logroñés, quien no tiene a su disposición ni a Saray ni a Rebeca Moreno. El resto de las jugadoras, a excepción de la duda de María Sampalo, están en perfectas condiciones para ser de la partida.

El objetivo de las riojanas es el de rendir a un nivel similar al que mostraron hace unas semanas frente al Barcelona. «Vamos a intentar ponerles en aprietos para mantener un resultado ajustado en el marcador lo máximo posible», expone Blanco. Para conseguirlo, el rigor táctico debe ser fundamental. «Tenemos que estar muy juntas y aprovechar las pocas que tengamos», recalca el entrenador. «Y aun así será difícil porque nos medimos a un rival muy bueno técnica y tácticamente», añade.

Jugadoras como Ludmila, Hermoso, Sampedro o Meseguer son las mejores armas de un Atlético de Madrid que en esta campaña liguera sólo se ha visto superado por el Barcelona. El resto de los encuentros, quince, los ha ganado. Es, sin duda, el rival más fuerte de una competición en la que ayer el Madrid CFF sumó un punto frente al Fundación Albacete. Un resultado que deja al EDF en posiciones de descenso a la espera de lo que suceda hoy en Las Gaunas.

Entrada y bocadillo

Dado que el encuentro de hoy se disputa justo a la hora de comer, el EDF Logroño ha puesto en marcha una iniciativa en la que todos aquellos que adquieran su entrada en la taquilla se llevarán de manera gratuita un bocadillo. Además, los que muestren su carné de abonado de la entidad riojana en la cafetería Toscana podrán retirar una tapa, también gratuita.