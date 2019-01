Rebeca Herrera no completará la presente temporada de la Liga Iberdrola con el EDF Logroño. La lateral izquierdo deja el conjunto riojano para marcharse cedida al Fundación Albacete, equipo que también compite en la máxima categoría del fútbol femenino nacional. La jugadora cántabra llegó en verano al EDF, pero no ha conseguido hacerse con un hueco en el once.