Un punto para crecer

El EDF Logroño logra un empate en Tenerife en un partido que pudo haber ganado en los últimos minutos

IÑIGO ZABALA

Sábado, 14 septiembre 2019, 15:19

Ha podido perder, ganar y al final, ha sumado un valioso punto que confirma el buen bloque que tiene este año el EDF Logroño. Sin tiempo para aclimatarse a un campo peculiar, un error en el centro del campo del EDF lo ha aprovechado el Granadilla para enlazar una rápida transición que finalizó Llamas con un disparo que Line ha dejado botando en el área. Notable error de la danesa que no ha desaprovechado Mari Jose empujando a las redes el regalo. Era el minuto dos, y el EDF todavía no había aterrizado en Tenerife. No ha sido culpa de las lluvias torrenciales que están asolando el este de España. Las logroñesas no se han aclimatado al partido hasta pasado el primer cuarto de hora de encuentro, cuando Jade finalizó alto la primera aproximación.

Con Jade y Banda arriba, las de Gerardo apostaron en todo momento al juego directo. El centro del campo de las visitantes no existía, era un solar dominado por el Granadilla. Balones largos a las atacantes para aprovechar su potencia y rapidez, era el plan de Gerardo, o al menos el que sus pupilas han expuesto sobre el césped de hierba artificial de Granadilla.

Así han llegado las mejores ocasiones. En el 18, Banda se ha fabricado una gran jugada yéndose de dos rivales, pero su disparo ha encontrado las manos de Reis. La definición, el debe de la africana. Perdonaron las riojanas y han podido pagarlo, pero la colegiada del partido ha anulado por fuera de juego un testarazo de Llamas que se había colado en la portería.

Tras el descanso, el EDF no ha repetido errores y ha dado el primer susto en un disparo de Jade que ha atrapado Reis. Y en el 54, la conexión que más puntos dio el pasado curso ha vuelto a repetirse. Banda ha controlado un balón en tres cuartos de campo, ha visto el desmarque de Jade, la ha asistido y la referente del EDF ha definido de forma inmejorable ante la salida de la guardameta local. Tres goles en dos partidos, su comienzo es impecable.

El empate no ha cambiado la dinámica del encuentro. El Granadilla tenía el balón y las logroñesas esperaban atrás con Jade y Banda arriba. Aprovechar cualquier robo de balón para lanzar al equipo y romper la igualada. Pero a pesar de que ha habido aproximaciones, no se han traducido en claras ocasiones. Sí las fueron las de su rival. El Granadilla ha impuesot su superioridad por bandas y a base de centros laterales empujó al EDF a su área. Leticia ha sufrido mucho con las incursiones de la explosiva Koko. Raquel, también. Finalmente, Ida, que ha salido en el tramo final por Jade, ha podido voltear el marcado en una ocasión clarísima. Sola ante Reis, y con Banda a su lado, ha cruzado en exceso el balón y se ha ido fuera. Ha finalizado el partido cabizbaja, no es para menos. Pese a ello, el EDF ha acabado en el área rival con otra ocasión que ha malogrado Grace. No ha habido tiempo para más. Un punto en uno de los campos más difíciles de la categoría. El EDF continúa con su plan. Sumar.