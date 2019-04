Puertas abiertas para animar al EDF La entrada para el definitivo partido entre las riojanas y el Fundación Albacete del próximo domingo será libre IÑAKI GARCÍA Logroño Lunes, 29 abril 2019, 13:05

En las últimas fechas, escenarios como el Metropolitano o el Benito Villamarín, entre otros, han registrado espectaculares entradas para ver partidos de la Liga Iberdrola de fútbol femenino. Y hace unas semanas, acudieron a Las Gaunas más de 4.000 personas para disfrutar del encuentro entre el EDF Logroño y el Barcelona, pero desde la entidad riojana quieren que esa cifra se quede corta el próximo domingo. No en vano, las logroñesas se juegan la permanencia en la máxima categoría del fútbol femenino español y todo aquel que lo desee podrá asistir al duelo de manera gratuita. Puertas abiertas.

No será necesario retirar entradas previamente ni nada similar. El EDF desea que en el encuentro ante las manchegas, que comenzará a las 13.00 horas, sus jugadoras se sientan muy arropadas. A las de Chechu Martínez les basta un punto para conseguir matemáticamente la permanencia e incluso perdiendo podrían alcanzarla, dependiendo de los resultados de otros partidos. Sin embargo, la empresa no se presenta sencilla, puesto que el Fundación Albacete también se está jugando la vida y, en su caso, está obligado a ganar si no quiere ver comprometido su futuro.

La última jornada en la Liga Iberdrola se presenta apasionante en la pelea por no descender, puesto que hasta seis equipos quieren huir de esas posiciones de castigo. Además de las riojanas y las albaceteñas, el Málaga, el Madrid, el Sporting de Huelva y el Sevilla podrían perder la categoría y ninguno quiere ser uno de los dos bloques que cierren la tabla al final de la jornada. Por fortuna para el EDF, las logroñesas dependen de sí mismas y un empate les vale para asegurar, independientemente de lo que suceda en otros escenarios, su salvación.