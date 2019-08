PRIMERA IBERDROLA El EDF pierde a Vanessa Santana una semana por citas con Argentina Vanessa Santana. :: juan marín V. S. Martes, 27 agosto 2019, 22:11

logroño. La planificación de la campaña 2019/2020 EDF Logroño se está tropezando con parecidas piedras en el camino que la del pasado curso. Gerardo García León continúa sin poder contar con cuatro jugadoras llamadas a liderar al conjunto y permitirle dar un salto de calidad. Aunque la pretemporada comenzó el pasado 29 de julio, casi un mes después no han llegado a Logroño ni Barbra Banda, ni Neném, ni Ida ni Grace. Cada caso es diferente: 'transfers', compromisos internacionales, papeleo burocrático... Pero el reloj sigue corriendo y la plantilla, de momento, no está completa ni lo estará antes del desplazamiento del sábado, el último de pretemporada, ante el Patatas Meléndez de Valladolid, que milita en la Segunda Pro. Para ese compromiso tampoco estará Vanessa Santana. El equipo perderá a la argentina al menos durante una semana puesto que ha sido requerida por su selección para disputar un cuadrangular en Sao Paolo (Brasil). El jueves, las albicelestes jugarán ante la selección brasileña mientras que el domingo se medirán a Costa Rica o Chile. Así que Santana no volverá a Logroño hasta bien entrada la semana. Otra baja más en un momento importante antes del inicio de la liga.

Carrillo y Tejada, con la sub-19

Por otra parte, las futbolistas riojanas Ana Tejada (Real Sociedad) y Sara Carrillo (Osasuna) han entrado en la lista de la selección sub-19 para dos amistosos ante Italia.