PRIMERA IBERDROLA Un parón en medio del Everest El EDF no jugará este domingo por la pausa liguera que le servirá para guardar fuerzas antes de recibir al Sevilla IÑIGO ZABALA Viernes, 4 octubre 2019, 09:58

A la cuarta jornada llegó la primera derrota de la temporada. El EDF Logroño sufrió su primer 'rosco' del curso el pasado domingo ante el Atlético. No por ser algo esperado es menos doloroso porque las de Gerardo tuvieron opciones de no irse de vacío de Madrid, pero la falta de precisión en los metros finales les dejaron sin un premio que refutaría lo visto en este inicio de competición. Las de Logroño aspiran a algo más que la salvación. En las primeras cuatro jornadas el EDF ha sumado dos victorias -ambas en Las Gaunas- un empate y una derrota. Siete puntos de 12 posibles, con 10 tantos a favor y 5 en contra. Cifras que convierten a las riojanas en el segundo conjunto con más goles a favor de la clasificación, empatadas con el Deportivo.

Este fin de semana, no rodará el balón en la elite femenina. Habrá parón, descanso. Tras él, el EDF volverá al césped para verse las caras con el Sevilla el domingo 13 de octubre, previsiblemente a las 12.00 horas -con lo que el partido de Segunda División B entre la UDL-Arenas será un día antes- en Las Gaunas. Siete días después, las futbolistas de Gerardo cerrarán unas exigentes semanas ante el Barcelona en el Stadi Johan Cruyff. Un serial de partidos que comenzó con una goleada al Tacón, que catapultó al EDF al coliderato consiguiendo un botín de puntos necesarios para no verse relegada a las posiciones de abajo tras su particular Everest. Después del encuentro ante el Barcelona, las riojanas tendrán un calendario más cómodo al disputar dos partidos consecutivos en Las Gaunas ante el Sporting de Huelva y Madrid CFF. Cómodo que no fácil o sencillo, puesto que el Madrid tiene dos puntos más en el casillero que las logroñesas y se encuentran a tan solo un punto de las líderes Barcelona y Deportivo.

El EDF presentó su plantilla en el Círculo Logroñés El EDF Logroño se vistió ayer de gala para presentar en sociedad su plantilla y a su patrocinador, Gesitma, de cara a esta ilusionante temporada. El acto, en el Círculo Logroñés, contó con la presencia de la plantilla, cuerpo técnico, directivos y autoridades. A su vez, el parón liguero de este fin de semana ha provocado que esta semana sea algo atípica para el cuadro de Gerardo García León. Las futbolistas se entrenaron ayer a las 11.30 horsa en el Mundial 82. Fue la última sesión de la semana puesto que hoy, el sábado y el domingo tendrán fiesta. El lunes, en sesión vespertina, comenzarán a preparar el duelo liguero ante el Sevilla.

Las gallegas son la revelación del campeonato. Permanecen invictas, han ganado en campos complicados como Lezama o Luis del Sol (Ciudad Deportiva del Betis), han hecho gol en todos los encuentros y su atacante Gaby García es la segunda máxima goleadora de la Liga. Números increíbles para tratarse de su debut en la elite. Números a los que se tendrá que enfrentar el EDF Logroño en poco más de un mes. El 16 o 17 de noviembre, en Abegondo.