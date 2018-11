LIGA IBERDROLA «Ha sido un palo, pero ya sólo pienso en regresar» Rebeca Moreno (en el centro, de negro) recibió el pasado miércoles el apoyo de sus compañeras. :: laliga Rebeca Moreno, defensa del EDF Logroño, se opera en Barcelona de la rotura del ligamento cruzado de su rodilla izquierda IÑAKI GARCÍA Logroño Viernes, 23 noviembre 2018, 17:41

Rebeca Moreno cumplió 21 años el pasado miércoles y lo hizo rodeada del cariño de sus compañeras del EDF Logroño y del resto de los estamentos del club. Lo necesitaba. No en vano, unas horas antes la tercera capitana del equipo riojano había recibido una pésima noticia: tenía roto el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y, por lo tanto, decía adiós a toda la temporada.

La lesión llegó la semana pasada, durante un entrenamiento. «Fui a presionar a una compañera y, al frenar, se me fue la rodilla», recuerda la central. «Al principio no parecía nada, pero pronto me di cuenta de que algo pasaba», añade. Moreno tenía claro que la dolencia era de gravedad y eso que las primeras pruebas apuntaban en otra dirección. «Me hicieron dos ecografías y parecía que podía ser un tema de menisco, pero yo era consciente de que tenía algo más», relata. «Y en la resonancia se confirmó», se lamenta.

La noticia supuso «un palo» para la riojana, que este viernes ha sido intervenida en Barcelona. «Es duro, sobre todo porque llega en la temporada de Primera División, pero ya sólo pienso en regresar y en empezar a trabajar», señala. Aun así, Moreno quiere tomarse con calma la recuperación. «Todavía ni he mirado cómo va a ser la rehabilitación», indica. «Lo haré cuando regrese a Logroño», apostilla.

Antes de partir hacia tierras catalanas, la defensa del EDF Logroño estuvo presente en el partido que midió el miércoles a su equipo con el Athletic, en el que sus compañeras portaron una pancarta de ánimo. «Son increíbles, al igual que los miembros del cuerpo técnico y el resto de la gente del club», afirma Moreno.

De hecho, desde que se conoció la lesión, las muestras de cariño hacia la central han sido continuas. «Mis compañeras, por ejemplo, se han volcado y me han hecho un vídeo muy bonito», se congratula. «Cuando pasan estas cosas, te das cuenta de lo que tienes al lado y yo estoy muy agradecida», continúa. «Ojalá consigamos la permanencia y la próxima temporada pueda volver a jugar con ellas en Primera», concluye.