LIGA IBERDROLA El EDF Logroño prepara el duelo ante el Levante con la duda de Privett Cami Privett (en el centro), en un entrenamiento del EDF.

El EDF Logroño está en pleno proceso de preparación de su último partido del año, el que le medirá este sábado al Levante en Las Gaunas a partir de las 11.30 horas. Un partido para el que Héctor Blanco sigue teniendo la duda de Cami Privett.

La norteamericana fue presentada la semana pasada y ya ha completado varias sesiones de entrenamiento con el resto de sus compañeras, pero todavía no cuenta con la documentación necesaria para jugar en la Liga Iberdrola. Desde el club se están haciendo las gestiones necesarias para que esos papeles lleguen antes de la cita contra el bloque valenciano, pero el presidente de la entidad, Iván Antoñanzas, reconocía ayer que no sabía si se iba a lograr ese objetivo. En el caso de no conseguirlo, Privett tendrá que esperar a después de las fiestas navideñas para debutar.

Por lo demás, Blanco espera poder contar con el resto de su plantilla (salvo Rebeca Moreno) para el encuentro en Las Gaunas. Tanto Dorine, que tuvo que ser sustituida en el duelo frente al Barcelona, como Saray y Jade, que no tuvieron minutos, están trabajando al mismo ritmo que sus compañeras.