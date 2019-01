Fútbol | Primera femenina Mucho líder para el EDF Un momento del partido ante el Atlético de Madrid. / F.D. El Atlético de Madrid se lleva la victoria de Las Gaunas (1-3) pese al buen trabajo de las riojanas IÑAKI GARCÍA Logroño Domingo, 13 enero 2019, 16:03

El EDF Logroño no ha podido arrancar un resultado positivo de su enfrentamiento con el Atlético de Madrid. Las colchoneras, líderes de la Liga Iberdrola, se han llevado la victoria de Las Gaunas y dejan a las riojanas en las posiciones de descenso tras el empate cosechado por el Madrid CFF.

El planteamiento de las riojanas ha sido muy similar al del día del Barcelona, es decir, el EDF ha esperado a su rival en su campo y ha tratado de aprovechar la velocidad de Banda para salir al contragolpe. En los primeros diez minutos, las logroñesas han desarrollado bien ese plan e incluso la zambiana ha logrado poner en algunos apuros a la zaga colchonera, pero dos saques de esquina en menos de cinco minutos han echado por tierra esas buenas intenciones.

1 EDF Logroño Andrea, Nágela (Ana Velázquez, m. 82), Ana Tejada, Privett, Dorine, Lorena Valderas, Vanesa Santana, Claire, Judith (Ibra, m. 60), Ida (Jade, m. 56) y Banda. 3 Atlético de Madrid Lola, Aleixandri, Linari, Falcón (Kaci, m. 72), Sosa, Meseguer, Olga García (Dolores, m. 88), Calligaris, Sampedro (Robles, m. 82), Ludmila (Anita, m. 74) y Hermoso. Goles 0-1, m. 10, Linari; 0-2, m. 14, Meseguer; 0-3, m. 41, Hermoso; 1-3, m. 44, Banda. Árbitra Verónica González, ayudada en las bandas por Adriana García y Raquel Suárez. Amarillas a la local Lorena Valderas y a las visitantes Ludmila y Calligaris.

Directo Así ha transcurrido el partido

Linari ha adelantado a las madrileñas en el minuto 10 y Meseguer ha anotado el 0-2 en el 14, dejando el enfrentamiento muy encarrilado para las visitantes. A pesar de esos tantos en contra, las ideas del EDf no han variado y, por algunos momentos, ha dado la sensación de que las riojanas podían acercarse en el marcador. Sin embargo, en el minuto 41, Hermoso ha controlado demasiado sola dentro del área local y no ha tenido dificultades para superar a Andrea. Ese tanto parecía dejar totalmente sentenciado el duelo, pero un rayo de esperanza se ha abierto para el EDF en la última jugada del primer acto. Ha sido entonces cuando Banda ha recuperado un balón, se ha plantado delante de Lola, la he regateado y ha establecido el 1-3 con el que se ha llegado al descanso.

Mientras ese marcador se mantuviera, el EDF seguía conservando alguna opción de puntuar. Las logroñesas han conseguido que en ese segundo acto sus rivales apenas les inquietaran, aunque no han podido generar muchos apuros a Lola. Así, el encuentro ha ido transcurriendo sin demasiados sobresaltos a pesar de que las de Blanco lo han intentado dando entrada a jugadoras de refresco como Jade o Ibra y cambiando su esquema de juego para cerrar sólo con cuatro atrás. Nadie ha podido mover el 1-3 con el que se ha alcanzado el final.