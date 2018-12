«Lo que hemos logrado no se puede decir con palabras» Domingo, 9 diciembre 2018, 23:54

La entrenadora de la selección de España, Toña Is, aseguró tras lograr el oro mundial que aún no son «conscientes» de lo que han logrado. «Es algo que no se puede decir con palabras, es una alegría inmensa», apuntó.

Tras la victoria, que significó el primer triunfo para España en un torneo de este tipo, la entrenadora apuntó que el fútbol femenino español la merecía «hace tiempo». Respecto al torneo disputado en Uruguay, Is destacó la organización. «Se veía que la gente estaba súper implicada con este campeonato y que quería que saliera todo bien. Se nota que es un país de mucho fútbol y ojalá se puedan organizar aquí muchos más mundiales porque la verdad con una gente como esta es todo mucho más fácil», subrayó.