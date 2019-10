Liga Iberdrola Jade prolonga el fortín de Las Gaunas Fernando Díaz El EDF ya es cuarto tras imponerse en el último minuto en un tedioso partido IÑIGO ZABALA Lunes, 14 octubre 2019, 08:40

Cuando el partido se moría, cuando todo apuntaba al empate en un gris y soporífero encuentro, Jade conectó un potente disparo desde la frontal para desatar la euforia en Las Gaunas. En el 88, la capitana volvió a marcar las diferencias con un postrero gol que deja al EDF Logroño en cuarta posición con 10 puntos.

Sorprendió Gerardo con la suplencia de Banda. La africana, que jugó con su selección el pasado fin de semana, demandaba descanso tras una semana de vuelos transoceánicos. Le sustituyó Nenèm. El comienzo de partido no fue malo. Las riojanas tuvieron la primera ocasión en las botas de su capitana. Jade se sacó un soberbio control en la media luna del área para posteriormente conectar un disparo raso que obligó a la guardameta del Sevilla a realizar su primera estirada. Fue la primera ocasión y a la postre, la más clara de las locales antes del entretiempo. No hubo más, porque el EDF se vio superado por la alta presión que el Sevilla ejerció.

1 EDF Logroño Johansen, Grace, Dorine (Raquel, m.58), Nágela, Leticia, Silvia (Carolina, m.46), Vanesa, Chini, Nenèm (Banda, m.46), Isadora (Judith, m. 82 ), Jade. 0 Sevilla Catalina, Maite, Cometti, Sabrina, Echeverri, Virgy (Aedo, m.73), Nagore (Zdunek, m.62), Olga, Payne (Jenifer, m.81), Karpova, Pinel (Lara, m.66). Gol Jade min.88 Árbitro Beatriz Arregui. Amonestó a las visitantes Nagore y Payne. incidencias Las Gaunas. 860 espectadores. El club realizó un homenaje a las jugadoras del extinto equipo de fútbol La Unión.

Una presión que se complementó con las líneas defensivas muy adelantadas, lo que dificultó la búsqueda de los espacios, principal baza riojana. Asimismo, la ausencia del Banda aumentaba los problemas ofensivos. La principal socia de Jade no estaba, lo que obligó a la pucelana a buscarse nuevas amistades. Una de ellas era Isadora. Ambas fueron las autoras de una de las últimas aproximaciones riojanas, que quedó solo en eso por la falta de entendimiento que evidenciaron. En el último tramo de la primera parte, el Sevilla se hizo con el control y sentido del partido. Recuperaban rápido la posesión y se lanzaban desde la derecha al ataque. Tuvieron sendas llegadas al área pero su mala definición les lastró. Gerardo captó el mensaje. Se demandaba profundidad, velocidad arriba. Antes del descanso, mandó calentar a Banda y Carolina, sustituyeron a Nenèm y a Silvia. Que salieron tras el descanso. Gerardo movió al banquillo para buscar la llave de la profundidad. Y agotó los cambios con media hora por delante tras la lesión de Dorine. Raquel le sustituyó en el centro de la zaga.

Pero el partido no cambió. La tónica del final del primer tiempo continuó. Cornetti primero y Karpova tras un error en un saque de falta de Johansen avisaron a las riojanas. La danesa enmendó su error con una posterior gran intervención. El EDF Logroño no encontraba las salida al embrollo que se encontraba fruto a la gran cantidad de pérdidas de balón que tenían. Controles fáciles que se convertían en regalos al contrario, fallos de marcaje y un equipo que se partía en cuanto el Sevilla recuperaba y lanzaba su juego. Gerardo quemó las naves dando entrada a Judith por una desacertada Isadora. El encuentro entró en un bucle de parones provocados por continúas lesiones. Carolina, Chini.. tuvieron que salir del campo para recibir asistencia médica. Esta última no pudo entrar al campo , dejando a las riojanas en inferioridad. Con una menos, el partido apuntaba al resultado gafas, pero llegó el momento cumbre, el golazo de Jade que dejó los tres puntos en Las Gaunas y al EDF en la cuarta posición.