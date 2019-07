Fútbol | Liga Iberdrola El EDF incorpora a Leticia Méndez La madrileña, de 26 años, juega en el lateral izquierdo y procede del Málaga CF LA RIOJA Logroño Lunes, 15 julio 2019, 10:23

Leticia Méndez se incorpora a la disciplina del EDF Logroño. Así lo ha comunicado el club riojano a través de una nota informativa en la que destaca que «la madrileña de 26 años, tras una trayectoria deportiva en la que ha pasado por equipos tan relevantes como el Atlético de Madrid, Levante UD, Madrid CFF y Málaga CF, recala ahora en Logroño, para hacerse con el carril izquierdo del futuro proyecto deportivo logroñés».

La nueva jugadora del EDF Logroño cuenta con una dilatada experiencia en equipos de Primera División y cuenta con la incorporación al ataque como una de sus señas de identidad de su juego.

Entre las características de esta lateral figuran una muy buena técnica, rapidez en el repliegue y una gran capacidad para leer el juego. La nueva lateral e interior izquierda se pondrá a las órdenes del técnico del primer equipo, Gerardo García León, a partir del próximo 29 de julio, con el comienzo de la pretemporada del primer plantel del EDF Logroño Femenino.

Ficha técnica Nombre Leticia Méndez Fernández Lugar y fecha de nacimiento Madrid, 25-07-1992 Puesto Lateral/Interior izquierda Altura 165 cm. Peso: 60 kg. Equipo de procedencia Málaga CF Edad 26 años

Inicios en el Atlético de Madrid

La nueva jugadora del EDF Logroño Femenino comenzó su carrera deportiva ya a los 14 años en la disciplina del Atlético de Madrid, en cuyo equipo B jugó Méndez durante tres temporadas, de la 2006-2007 a la 2008-2009. Con 17 años la zurda madrileña subió al primer equipo del laureado Atlético de Madrid Femenino, plantilla en la que permanece 4 temporadas jalonadas de éxitos y títulos.

Con 21 años en la temporada 2013/2014 cambió de aires para pasar a militar en la potente escuadra del Levante UD. Durante 3 temporadas Leticia ocupó el carril izquierda de las granotas, hasta que en la campaña de 2016/2017 con 24 años regresa a Madrid, en esta ocasión para jugar con el primer equipo del Madrid CFF.

Tras dos temporadas de nuevo en la capital emprendió una nueva aventura futbolística el año pasado para jugar en las filas del Málaga CF, y de tierras andaluzas ahora a La Rioja para defender los colores del EDF Logroño Femenino.

Leticia Méndez ha llegado a debutar con la Selección Española en categoría absoluta, lo que acredita su categoría y alto nivel, siendo también internacional con la «Roja» en Sub 17, Sub 18 y Sub 19.