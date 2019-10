PRIMERA IBERDROLA El fútbol femenino, cerca del plante El EDF Logroño, antes de su partido en Las Gaunas ante el Tacón / Fernando Díaz Las capitanas de los 16 equipos decidirán el martes si van a la huelga IÑIGO ZABALA Logroño Sábado, 19 octubre 2019, 13:47

El fútbol femenino español está al borde del colapso. La demanda de una mayor profesionalización de los contratos de las futbolistas que desemboque en el primer convenio colectivo está enfrentando a la Asociación de Clubes y a UGT, Futbolistas ON y AFE.

El principal escollo para la rúbrica del acuerdo se centra en la parcialidad de los contratos. Mientras que los diferentes sindicatos encabezados por la AFE exigen que la parcialidad de la jornada laboral sea del 75%, la patronal (Asociación de Clubes) no cede en su premisa de dejarlo en el 50% (media jornada). La AFE, sindicato que lidera el exfutbolista David Aganzo y que tiene tres de las cinco sillas sindicales en la negociación, aspira a establecer unos límites a la contratación a tiempo parcial de tal forma que todos los contratos tengan jornadas laborales no inferiores al 75% del salario.

Asimismo, la AFE, en su apuesta por una mayor profesionalización aboga por una revisión salarial, ayudas de 600 euros por maternidad, un plus por antigüedad, la inclusión en estos hipotéticos contratos de las jugadores del filial que hayan participado en al menos 4 convocatorias, una póliza de seguros en caso de muerte o incapacidad permanente... Elementos que según el sindicato, son claves para profundizar en la igualdad que debe existir entre el fútbol femenino y el masculino. Unas medidas que fueron puestas encima de la mesa en la reunión que mantuvieron a principios de semana con la patronal. Tras algo más de dos horas, las dos partes se levantaron de la mesa sin un acuerdo sellado. Por ello, la opción de la huelga gana enteros. UGT y Futbolistas On no la descartan como medida de presión. La AFE, mediante un comunicado, convocó a todas las capitanas de la Liga a una reunión el próximo martes 22 en Madrid, con el fin de diseñar una nueva estrategia.

El escollo principal que impide el pacto entre patronal y sindicatos es la parcialidad de los contratos

En ella estarán presentes las capitanas del EDF Logroño. Una de ellas, Cristina Pizarro 'Chini', dejó ayer muy claro su descontento con las actuales condiciones contractuales. «Llevamos un año con reuniones y no avanzamos. Llega un punto en el que pensamos que nos están vacilando, porque la Liga crece pero nosotras, no», explica. Pese a ello, la vigente campeona de la Copa de la Reina, aleja la opción de la huelga. «Queremos llegar a un acuerdo, no hace falta llegar a esos extremos», resume.