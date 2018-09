Fútbol, bocadillo y charanga

Ayer era un día histórico para el fútbol femenino riojano y 624 espectadores quisieron vivirlo en primera persona en Las Gaunas.

Fue una noche de ilusiones y de estrenos, pero también lo fue de bocadillos en la grada y de charanga, puesto que Makoki 'El Can' y su Grupo Vela también estuvieron animando al conjunto riojano, al igual que durante el 'play off' de ascenso. Al final, no se vieron goles, pero sí esfuerzo y lucha, el público lo supo valorar y, por eso, despidió a las jugadoras locales con una sonora ovación.