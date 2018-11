«Nos fastidia la eliminación pese a que la Copa no era nuestra prioridad» Héctor Blanco. / Fernando Díaz Héctor Blanco | Entrenador del EDF IÑAKI GARCÍA Logroño Martes, 27 noviembre 2018, 10:01

Héctor Blanco reconoció que el EDF no había realizado ayer un buen encuentro y espera que la plantilla vuelva a mostrar su mejor versión en su próximo compromiso de la Liga Iberdrola.

- ¿Qué sensaciones le deja el partido?

- Ha sido un encuentro raro, muy lento y que se ha decidido por un error. Creo que a nosotras nos ha pesado el esfuerzo de toda la semana y apenas hemos generado oportunidades, a excepción de la de Jade. Sabíamos que la Copa no era una prioridad, pero nos fastidia habernos quedado fuera.

- ¿Cree que al equipo le ha faltado calma con el balón?

- Sí. No hemos tenido la tranquilidad que tuvimos ante el Athletic y eso que el Sevilla no nos ha apretado demasiado. El equipo ha estado demasiado largo y no hemos conseguido contactar ni con Jade ni con Claire. Nos ha costado mucho.

- ¿Cómo asimilan las tres derrotas sufridas en una semana?

- Esperamos que el equipo no se resienta. Las jugadoras son conscientes de que nos faltan muchos efectivos y ahora tenemos que centrarnos en recuperar a todas para el próximo encuentro en Albacete. Ojalá seamos capaces de tener pronto a toda la plantilla porque así seremos más fuertes.