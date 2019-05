Fútbol | Liga Iberdrola «Esta experiencia ha sido un regalo y la satisfacción es completa» Chechu Martínez | Entrenador del EDF Logroño IÑAKI GARCÍA Logroño Lunes, 6 mayo 2019, 08:57

Después de ser manteado por sus jugadoras, Chechu Martínez compareció ante la prensa y expresó con palabras la felicidad que sentía. Calificó lo vivido como «un regalo» y alabó la labor realizada por su plantilla.

El técnico arnedano hizo balance de la campaña y consideró que el club pagó al comienzo del curso su inexperiencia en la categoría, pero poco a poco se fueron corrigiendo los detalles necesarios para llegar a la última jornada con muchas opciones de certificar la permanencia. «Pintaba muy bien pero además hemos sido optimistas y hemos afrontado el partido para ganarlo», explicó. «Hemos sabido jugar nuestras bazas y esperar nuestro momento; estamos muy orgullosos», añadió.

Martínez reconoció igualmente que los días previos había estado más nervioso que ayer. «Lo peor fue asumir los resultados que se dieron el fin de semana pasado, pero viendo cómo estaba entrenando el equipo nada hacía invitar a la tragedia», expuso. «Las chicas están en una muy buena versión, el equipo está muy organizado y sabiendo en todo momento lo que tiene que hacer», apostilló. «Además, estamos en un estado de armonía fantástico», remató.

«El equipo ha dado la talla en esta recta final», afirmó Jade Aparte de Chechu Martínez, Jade Boho también habló para los medios y, al igual que su técnico, no pudo ocultar su satisfacción por la salvación alcanzada. «Sabíamos que iba a ser una temporada larga porque somos un equipo recién ascendido, pero creo que esta recta final hemos dado la talla», afirmó. «Después de todo el sacrificio, ha llegado la recompensa», añadió. La delantera ha realizado una segunda vuelta fantástica y se ha convertido en una de las piezas fundamentales del éxito conseguido por las logroñesas. Un logro que Jade quiso compartir con la afición, a la que agradeció su apoyo. «Ha sido maravilloso sentir su calor y también gracias a ellos hemos podido sacar el partido adelante», contó.

Además, el dueño del banquillo riojano no quiso dejar la oportunidad de recordar la labor de su antecesor, Héctor Blanco, y de David Yagüe. «Han hecho un trabajo fantástico y ahora estamos recogiendo los frutos», indicó. De igual modo, agradeció la labor y el apoyo del resto de los componentes de su cuerpo técnico, así como el esfuerzo realizado por otros miembros del club como Sergio Martínez o Fernando Martínez, entre otros. «Ha sido una experiencia muy bonita en la que no me quedo sólo con el resultado sino con el proceso hasta llegar a él», aseguró. «Esta experiencia hace que olvide otras que no fueron tan bien y que recupere confianza en las cosas en las que pienso», se congratuló.

Para finalizar, definió la permanencia como un regalo para toda La Rioja, para Logroño y para el EDF. «Y sobre todo para estas jugadoras, que se han dejado la piel», resaltó. «La satisfacción es completa», finalizó.