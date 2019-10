PRIMERA IBERDROLA Decir adiós a los fantasmas Gerardo realiza un ejercicio junto a sus jugadoras en un entrenamiento del EDF Logroño. :: díaz uriel Con toda la plantilla disponible, el EDF encara un partido que puede marcar diferencias respecto a la parte baja ÍÑIGO ZABALA LOGROÑO. Domingo, 13 octubre 2019, 09:19

«Jugamos en nuestra casa, nos mostramos fuertes en nuestro campo. Si conseguimos seguir la misma línea, la victoria llegará». Es la predicción, el pronóstico de Gerardo García antes de volver a sentarse en el banquillo de Las Gaunas. Hoy, el EDF Logroño regresa a la competición recibiendo al Sevilla. Palabras que denotan tranquilidad tras contemplar partido tras partido, que lo entrenado se lleva a la práctica. Al verde.

Hoy lo vuelven a pisar para hacer frente a un rival que no atraviesa su mejor momento. Con tan solo tres puntos -se han enfrentado a Barcelona y Atlético, todo hay que decirlo- el Sevilla llega a Logroño situado en la parte baja de la clasificación. Con un equipo reforzado en verano, destaca la presencia de la centrocampista Falknor, jugadora que militó el curso pasado en el club logroñés. A cuatro puntos de distancia, una victoria significaría poner terreno de por medio con el vértigo del vagón de cola. Y volver a ganar tras caer en Madrid y antes de pasar por el dentista en la visita a Barcelona. Un bloque, según el técnico de las riojanas, «muy intenso, que aprieta mucho tras perder la posesión». Para zafarse de ello, el EDF ha entrenado durante toda la semana diferentes mecanismos para buscar el gol y no pasar apuros defensivos. Para ponerlo en práctica, Gerardo tiene a toda la plantilla a su disposición. El equipo se ejercitó por última vez en la semana ayer por la mañana en las instalaciones de Pradoviejo. El balón fue el protagonista de los diversos ejercicios que se realizaron. Disparos a puerta, juegos de posesión, combinaciones en pocos metros, todo trazado y medido para dominar y controlar el partido de hoy.

No habrá grandes novedades en el once que Gerardo exponga sobre el césped. Se espera que no varíe en exceso la alineación con respecto a otros días. Line Johansen defenderá la portería, acompañada en la zaga por Nágela y Dorine con Raquel -que volverá a ser titular en Las Gaunas tras entrar desde el banquillo en el partido ante el Tacón- y Leticia en los laterales. Chini, Grace y Vanesa Santana formarán el centro del campo. La argentina guarda un buen recuerdo del Sevilla, ya que fue una de las protagonistas de la victoria contra las andaluzas la pasada campaña en Sevilla. Isadora Freitas, Jade y Barbra Banda constituirán el ataque logroñés. También puede entrar en el once Carolina Marín que lo haría por Grace.

El encuentro comenzará a las 12.00 horas. En el descanso del mismo, el club realizará un homenaje a las jugadoras que formaron parte de uno de los primeros equipos de fútbol femenino de la comunidad, La Unión. Si las riojanas vencen darán un gran golpe en la mesa, y tendrán casi la mitad de los puntos que sumaron la temporada pasada. Se alejarán mucho de las posiciones de abajo y podrán aventurarse a soñar con objetivos mayores. Regresa al fútbol de élite a Las Gaunas, un encuentro para decir adiós a los fantasmas del descenso.

Ayer, en los partidos disputados de la Primera Iberdrola, el Atlético superó al Levante (0-1) y el Deportivo se afianzó en el liderato tras golear al Rayo (3-0).