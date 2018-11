Competición nueva, rival conocido Jade, Nágela y Andrea saltan a por el balón durante un entrenamiento del EDF Logroño. :: j. herreros El EDF Logroño se mide en los octavos de final de la Copa de la Reina a un Sevilla al que ya ganó en la Liga IÑAKI GARCÍA Domingo, 25 noviembre 2018, 01:18

logroño. Cuatro días después de la derrota contra el Athletic de Bilbao, el EDF Logroño regresa hoy (12.30 horas) a Las Gaunas. Pero no lo hace para jugar un partido más en su recorrido por la Liga Iberdrola, sino para afrontar un nuevo reto, la eliminatoria de octavos de final de la Copa de la Reina que le enfrenta al Sevilla.

No es un rival desconocido para las riojanas, puesto que ambos bloques ya se vieron las caras en tierras andaluzas en la séptima jornada liguera, con victoria además para el EDF Logroño. Sin embargo, Héctor Blanco considera que aquel duelo no se puede tomar como referencia. «Sí que podemos usarlo como ejemplo del modelo de juego que propone el Sevilla, pero los encuentros no van a tener nada que ver porque son competiciones muy diferentes», opina el dueño del banquillo riojano. «Más todavía en una eliminatoria como ésta a partido único», apostilla.

Múltiples bajas

«Este partido no va a tener nada que ver con el de la Liga», avisa Héctor Blanco

El EDF, ademas, llega a esta cita con muchas más ausencias que en aquel enfrentamiento liguero. Ana Tejada, Barbra Banda, Dorine, Rebeca Moreno y Saray siguen sin estar disponibles, Ana Velázquez lo tiene muy complicado para llegar y Rebeca Herrera, aunque en principio entrará en la lista, no pudo completar ayer el entrenamiento por enfermedad. Sí que estará en la convocatoria Ámbar Soruco, que regresó ayer a España y podría contar con algunos minutos.

Con tanta ausencia, Blanco no podrá realizar demasiadas rotaciones en su once, tal y como hubiera deseado. «Nos hubiese gustado utilizar esta competición para introducir cambios, pero no va a poder ser y, salvo posiciones concretas, van a seguir jugando las futbolistas que lo han hecho en los últimos encuentros», señala el técnico del EDF Logroño. Una de esas pocas novedades llegará en la portería, donde María Sampalo hará su debut en partido oficial esta temporada.

Por parte andaluza, mientras, tampoco se esperan demasiadas rotaciones. Así lo cree, al menos, el entrenador del EDF. «El Sevilla es un equipo con mucha historia y está obligado a ofrecer una buena imagen en la Copa de la Reina», apunta Blanco. «En la Liga no les están yendo bien las cosas (ocupan el penúltimo puesto de la tabla), pero una victoria en Logroño puede venirles de maravilla en el aspecto anímico», apostilla el técnico logroñés.

Blanco, por último, asegura ver bien a su plantilla tras las dos últimas derrotas y reitera que, aunque la Copa de la Reina «no es una prioridad» para su equipo, el EDF saltará hoy a Las Gaunas con el objetivo de tratar de clasificarse para los cuartos de final. «Una vez que estemos en al campo, sólo podemos pensar en ganar el partido», afirma. «Vamos a darlo todo porque sería muy bonito vernos entre los ocho mejores equipos de España en esta competición», remata. El reto está servido.