LIGA IBERDROLA Cinco triunfos para la tranquilidad Las jugadoras del EDF Logroño, durante un entrenamiento en Viana. :: miguel herreros El EDF Logroño se pone por objetivo sumar 15 puntos más para asegurarse la permanencia

logroño.El EDF Logroño comienza mañana la segunda vuelta en la temporada de su estreno en la Liga Iberdrola. Una segunda mitad del campeonato que las riojanas afrontan fuera de las posiciones de descenso a Segunda División y con un objetivo claro en la cabeza; llegar a los 28 puntos que, según su entrenador, serán necesarios para asegurarse la continuidad una campaña más en la élite del fútbol femenino nacional.

Ésa es la meta y para alcanzarla a las logroñesas les resta poco más de la mitad del camino. Hasta la fecha, el EDF ha acumulado trece puntos en su casillero, por lo que necesitaría ganar cinco de los quince encuentros que tiene por delante para obtener los números de los que Héctor Blanco habla.

La empresa no es sencilla, pero varias razones llaman al optimismo en el seno del bloque riojano. El primero, y muy importante, es que la plantilla ya tiene forma, algo que no ocurría al comienzo de la competición. Durante las primeras jornadas de liga, el EDF Logroño tuvo que competir contra la escasez de efectivos, ya que muchos de los fichajes de este curso todavía no habían aterrizado en La Rioja. Cuando lo hicieron, el equipo lo agradeció y los resultados empezaron a llegar. Las incorporaciones dotaron a la plantilla de experiencia y calidad y permitieron que las futbolistas que habían logrado el ascenso fueran poco a poco cogiendo confianza y sacando a relucir igualmente su mejor nivel.

En el terreno individual, resultará importante para conseguir la permanencia que Andrea de la Nava siga rindiendo como hasta ahora, dando puntos al equipo con sus paradas. En la otra parte del campo, mientras, Barbra Banda deberá afianzarse como la referencia atacante de las logroñesas, tal y como ha hecho desde su llegada, ya avanzada la temporada.

Para esta parte decisiva de la liga, además, Blanco ya ha tiene definido su esquema de juego. Amén de posibles variaciones que se puedan introducir en citas concretas, el EDF ha demostrado sentirse más cómodo jugando con cinco atrás que con cuatro defensas. De esta forma, las futbolistas del centro del campo del conjunto riojano se sienten más arropadas en el caso de no tener el balón y el equipo encuentra, de igual manera, mucha más profundidad por los costados.

Ese trabajo realizado durante la mitad inicial de la temporada ya no hay que hacerlo de nuevo, aunque es cierto que todavía quedan muchos aspectos del juego en el que las logroñesas deben mejorar si no quieren verse con el agua al cuello en el tramo final de la liga. Además, rivales directos como el Fundación Albacete se están reforzando ya y allí, por ejemplo, ha ido a parar Rebeca Herrera. Su adiós, eso sí, deja libre una ficha que el club intentará cubrir con una nueva incorporación que se unirá a la de Cami Privett, a quien, tras debutar frente al Levante, le ha venido bien este descanso como periodo de adaptación para convertirse en otra de las piezas importantes del EDF en la búsqueda de su objetivo: la permanencia en la Liga Iberdrola.