Un buen argumento sin premio

Las riojanas estuvieron cerca de sacar partido a un planteamiento basado en el orden defensivo y en la potencia de Banda para los contragolpes

El EDF Logroño plantó cara al potente Barcelona, pero no consiguió sumar ningún punto

IÑAKI GARCÍA

Domingo, 23 diciembre 2018, 01:14

logroño. No todas las películas tienen un final feliz, pero no por eso el argumento deja de ser bueno. Lo mismo sucede en el fútbol y así se comprobó ayer en el duelo que midió al EDF Logroño contra el Barcelona. El final no fue el deseado para las riojanas, puesto que se marcharon sin puntuar, pero el guion sí fue el adecuado, ya que el bloque de Héctor Blanco plantó cara a uno de los mejores equipos de la Liga Iberdrola. Un rival ante el que, por cierto, nadie ha sumado los tres puntos en lo que se lleva de temporada.

2 BARCELONA 0 EDF LOGROÑO Barcelona Paños, Torrejón, Leila, Mapi, Pereira, Aitana (Andonova, m. 88), Patri Guijarro, Alexia Putellas, Candela (Losada, m. 56), Martens (Alves, m. 73) y Duggan (Claudia Pina, m. 64). EDF Logroño Andrea, Ámbar, Silvia, Ana Tejada, Dorine (Marisol, m. 77), Lorena Valderas (Irene, m. 81), Vanesa Santana, Claire, Judith (Fatou, m. 85), Ibra (Ana Velázquez, m. 85) y Banda. Goles 1-0, m. 30, Mapi; 2-0, m. 86, Claudia Pina. Árbitra Villegas Navas. Amonestó a la local Leila y a las visitantes Ana Tejada y Lorena Valderas.

Decía el entrenador del EDF en la previa del choque que para que su equipo sacara un resultado positivo frente al Barcelona era necesario rendir a la perfección en el terreno táctico y no cometer ningún error. Pues bien, las logroñesas cumplieron con esa premisa pero, como también anunció Blanco, muchas veces con eso no basta ante equipos de tanta entidad. No se equivocó.

Pese a la derrota, eso sí, el EDF debe sacar conclusiones positivas de su enfrentamiento de ayer. Hace unos meses, visitó al otro de los dominadores de la Liga Iberdrola, el Atlético de Madrid, y no compitió, algo que en tierras catalanas no ocurrió. Y fue así porque las logroñesas tuvieron claro su planteamiento desde el inicio. Conscientes de que no podían (ni debían) tutear a unas oponentes superiores técnicamente, les cedieron la iniciativa del juego. Mientras, el EDF esperaba en su campo con todas sus jugadoras. Todas menos una: Barbra Banda. La delantera se quedaba descolgada a la espera de que su equipo recuperara el balón. Y si eso sucedía sus compañeras tenían claro lo que debían hacer y, casi sin mirar, le buscaban para que ella tratara de sacar beneficio a su potencia y velocidad.

Barbra Banda pudo poner el 1-1 en el marcador en la segunda parte, pero no acertó ante Paños

Quizás ése no es el planteamiento más estético, pero sí puede ser el más efectivo y, desde luego, dadas la características de la ariete zambiana y del rival, el mejor que el EDF podía presentar ayer en Barcelona.

Así, el conjunto culé, al menos, no lo tuvo fácil, aunque sí mereció el triunfo. Las de Fran Sánchez monopolizaron la posesión, pero no disfrutaron de la profundidad necesaria en los primeros compases para destruir el entramado defensivo riojano. Si una jugadora local se iba de su par, enseguida aparecía otra futbolista del EDF para dificultar su camino y así al Barcelona le costó mucho crear peligro ante Andrea quien, además y como viene siendo costumbre, rindió a un gran nivel.

De hecho, en los primeros cuarenta y cinco minutos, las ocasiones más claras de las catalanas llegaron a balón parado, no tras jugadas combinadas. En una de ellas, eso sí, se adelantaron en el marcador por medio de Mapi tras un toque en el primer palo de su compañera Torrejón. Ese gol llegó en un saque de esquina y en otro Alexia rozó el segundo pero Andrea se lució con un paradón. Sí que anotó al filo del descanso Duggan, pero la colegiada anuló el gol por falta sobre la guardameta visitante.

Pese a ir por detrás en el marcador, el planteamiento del EDF no varió en el segundo tiempo. Y, además, en los minutos iniciales tras el descanso las riojanas lograron encontrar más a Banda que en el primer acto y la zambiana dispuso de dos ocasiones para haber repuesto las tablas, la segunda muy clara. Para su desgracia, la ariete intentó regatear a Paños en el mano a mano y su rival lo evitó. En ese tramo del partido, la árbitra tampoco pitó una mano de Leila dentro del área catalana.

El Barcelona, por su parte, también generó oportunidades más claras que en el primer acto. De hecho, Vicky Losada y Alves estrellaron dos disparos en los palos y Andrea se volvió a lucir con una gran parada antes de que Claudia Pina, compañera de Ana Tejada en la selección Sub'17, pusiera el 2-0 definitivo con un certero cabezazo. Ese tanto echó por tierra las esperanzas de puntuar del EDF, pero no borró el buen trabajo realizado por las riojanas durante todo el duelo. Éste es el camino.