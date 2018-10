«Piqué y Ramos fueron una de las mejores parejas» Nacho Fernández Defensa de la selección EFE LAS ROZAS (MADRID). Miércoles, 10 octubre 2018, 00:46

Nacho Fernández, defensa internacional del Real Madrid, asume un nuevo rol en la selección española, convertido en el heredero de Gerard Piqué.

- Nacho ya no es el jugador al que recurrir cuando hay lesiones, disfruta de un nuevo estatus en el Real Madrid y la selección.

- Poco a poco te vas adaptando, haciéndote al nuevo rol y me gusta sentirme importante en mi club y en la selección, es a lo que todos aspiramos y cuanta más responsabilidad tienes, un jugador se siente más importante. En mi caso me gustan los retos difíciles, los estoy viviendo y me gusta este nuevo rol.

- ¿Es el heredero de Piqué en la selección?

- No lo sé, Piqué fue un jugador muy importante en la selección donde dejó un legado muy difícil de igualar con dos Eurocopas y un Mundial. No sé si me siento el heredero porque tuve la suerte de tenerlo como compañero, pero sí me gusta sentirme importante con la selección. He tenido la fortuna de ser titular con Luis Enrique y para seguir debo ser importante con mi club, para tener más oportunidades de seguir viniendo.

- ¿Era la mejor pareja centrales del mundo la formada por Piqué y Sergio Ramos?

- Lo demostraron, tanto en sus clubes muchos años al máximo nivel, como en la selección. Ramos al principio también jugaba de lateral y cuando los pusieron juntos formaron una pareja de centrales espectacular, puede ser una de las mejores parejas de la historia seguro

- ¿Cuánto tiempo tardó Luis Enrique en tirar por tierra todos los prejuicios que había sobre su figura?

- Pues ya se vio ante Croacia que éramos seis titulares del Real Madrid. A Luis Enrique lo que menos le preocupa es lo que diga la prensa, intenta buscar lo mejor para la selección y le da igual que los jugadores sean del Barcelona, Real Madrid o Sevilla, lo que quiere es lo mejor para la selección buscando los mejores jugadores que le gustan para ganar partidos.