Un nutrido grupo de árbitros riojanos amenaza con paralizar el inicio de Tercera

«No tengo constancia de nada de esto»

Javier López Pascual, presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Riojana de Fútbol, aseguró ayer desconocer el malestar de un grupo de colegiados riojanos con parte de la Junta Directiva de su Comité. «Es la primera noticia que tengo, no me gusta entrar al trapo con la rumorología y a mí no me consta nada de eso», asegura, a pesar de que los árbitros afirman que hicieron lectura de su manifiesto el pasado 6 de julio ante la citada Junta Directiva.

Al respecto de los seis descensos de colegiados riojanos, López Pascual puso en relieve que la temporada anterior hubo cinco ascensos. «Y esos descensos, además, dependen del Comité Nacional, no del riojano», citó al mismo tiempo que aseguró que «toda la plantilla de árbitros ha renovado y seguirá la próxima campaña».

Por último, el presidente del Comité Técnico de Árbitros de la Federación Riojana reconoció haber mantenido reuniones con el colectivo para «mejorar algunas cosas», pero reiteró que no tiene constancia de que se vaya a producir un plante al comienzo del próximo curso.