SEGUNDA DIVISIÓN El Numancia prescinde de Borja Viguera L.R. Miércoles, 31 julio 2019, 08:12

El Numancia ha anunciado a Borja Viguera que no quiere que continúe en el club soriano. Hace unos días el técnico del equipo, Luis Carrión, ya dijo que habían sido claros con el delantero riojano: «A Borja le comentamos en verano que no queríamos una plantilla amplia y la posibilidad de salir». Y ayer fuentes del propio Numancia confirmaron que el delantero no seguirá. Durante el pasado curso, Viguera disputó 23 partidos aunque solo cuatro como titular y anotó un gol.