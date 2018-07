ROMELU LUKAKU El goleador que dribló a la pobreza Romelu Lukaku, ayer durante el entrenamiento de Bélgica. :: AFP Criado en una familia arruinada y que sufrió racismo en Bélgica, el delantero es ahora la referencia ofensiva de su selección RODRIGO ERRASTI Lunes, 16 julio 2018, 23:47

moscú. Antes de jugar contra Brasil Romelu Lukaku se enfadó cuando le preguntó un periodista inglés si consideraba «teatrero» a Neymar. «¡No es un actor! Los rivales son bastante más duros cuando se enfrentan a él. Le dan porque tiene calidades que no son normales. Será el mejor del mundo un día», dijo en perfecto portugués. Y es que muchos no saben que Adriano era su ídolo de infancia. «Cuando era niño tenía muchas cosas parecidas: mucha fuerza, era corpulento, le pegaba con la izquierda... Quería ser como él», reconoce Lukaku.

Este gigantón, máximo goleador de la historia de Bélgica con 38 tantos, y también en los Mundiales gracias a los cuatro de esta Copa del Mundo y el conseguido en Brasil 2014, es una caja de sorpresas. Sin embargo, lo que es una vida de dinero y éxito empezó en un hogar humilde, con una familia con graves problemas económicos y con el fútbol como única manera de escapar de aquella dura realidad. «Con seis años me di cuenta de que estábamos arruinados», confesó Lukaku.

Su padre, Roger Lukaku, fue jugador de fútbol en la segunda división belga, pero cuando Romelu era pequeño «estaba al final de su carrera y el dinero se había acabado». Su familia vivía una situación desesperada. «Hubo un momento que me hizo prometerme a mí mismo que iba a ser jugador de fútbol. Un día llegué a mi casa y vi a mi madre mezclando agua en una taza de leche del día anterior para mí. No teníamos dinero ni para comprar leche. No dije nada. Me tomé la taza y me marché. Me juré a mi mismo que no podía permitir que mi madre viviese así», afirma.

«No podía ver partidos porque tuvimos que quitar la televisión por cable. Recuerdo un día que llegué a la escuela y todo el mundo hablaba de la volea de Zidane en la final de la Champions. Yo no la había visto. Tampoco teníamos dinero para botas de fútbol, así que las tenía que compartir con mi padre. Cuando él volvía de entrenar me las dejaba y yo me iba a jugar» confesó. Sin embargo, eso no hizo que abandonase su sueño. «Un día le pregunté a mi padre a qué edad había empezado su carrera. Me dijo que a los 16. Me puse como objetivo debutar a esa edad».

En ese camino hacia el éxito Lukaku no sólo tuvo que soportar problemas económicos, sino también las burlas y los ataques de los que le acusaban de ser mayor de lo que decía por el desarrollo de su cuerpo. «Cuando tenía 11 años hubo partidos que otros padres venían a decir que yo no podía jugar, que no tenía la edad que decía tener, que querían saber dónde había nacido. Yo les decía que era belga. No entendía nada », dice Lukaku, cuya madre tenía que presentarse en muchos partidos con el certificado de nacimiento.

Aunque si algo ayudó al ahora delantero del Manchester United fue su llegada a Bruselas para jugar en el Anderlecht. «Es una ciudad multicultural. Había muchos congoleños. Me ayudó a crecer», confesó. Con apenas 16 años debutó con el Anderlecht, y con 17 con Bélgica. Cumplió su ilusión de ir al Chelsea, pero ni André Vilas-Boas ni José Mourinho le dieron opción de hacerse importante. Sí apostó por él Roberto Martínez en el Everton. Ya nadie duda de él. Ahora, con 25 años vive un sueño.