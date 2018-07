«Prefiero perder con esta Bélgica que ganar con esa Francia» Hazard y Courtois tildan de «antifútbol» la táctica mostrada por la selección gala, que ha entregado la posesión a sus rivales durante las eliminatorias R. E. MOSCÚ. Miércoles, 18 julio 2018, 23:14

«Prefiero perder con esta Bélgica que ganar con esa Francia. Estamos muy orgullosos de nuestro Mundial. Le mostramos a Bélgica lo que podemos hacer. Como capitán de este grupo, debo estar satisfecho con lo que hemos logrado», dijo con rotundidad Eden Hazard tras el partido del martes en el que no fue elegido MVP pero en el que demostró ser uno de los mejores futbolistas del mundo. Sus palabras suenan más duras al saber que el extremo del Chelsea fue formado en Francia, desde los 14 años hasta debutar con el Lille, y llegó a tener una propuesta para cambiarse de bando, algo que nunca se llegó a plantear.

Hazard no ocultó estar «decepcionado» porque a su juicio Bélgica «merecía más». «Creo que fuimos el mejor equipo de esta Copa del Mundo. Francia jugó todo el rato igual, defendiendo, pero les ha funcionado», lamentó tras intentarlo de todos los modos, aunque no supo cómo hacer daño a «un equipo que quizá no practique el juego más bonito, pero es sólido defensivamente y marca cuando tiene una o dos ocasiones». «En esta fase de un torneo, los detalles son decisivos y esos detalles resultaron a favor de los franceses», explicó Hazard.

No fue el único crítico con el estilo francés, ya que Thibaut Courtois consideró que «Francia jugó al antifútbol». «No creo que fueran mejores. Su delantero (Giroud, compañero suyo en la Premier) siempre estaba a 30 ó 40 metros de la portería, algo que nunca he experimentado con el Chelsea». «Hubiera preferido haber perdido contra Brasil, un equipo que se atreve a jugar al fútbol y que podría ser mejor que nosotros. Francia no lo es, y es por eso que esta derrota sabe muy mal. Simplemente tienen mucho poder y han marcado la diferencia una vez. Si pierdes con un equipo que juega mejor les felicitas porque fueron mejores. Pero no tengo esa sensación, aunque es verdad que otras veces yo no he merecido ganar y he ganado», agregó Courtois.

El portero de Bélgica lamentó caer «contra un equipo que no es mejor». «A veces pasa eso y a España también le ha ocurrido. Hay equipos que quieren el balón y otros que se plantan detrás de la pelota. Ellos saben que los problemas que hemos tenido en los últimos dos años, los partidos complicados, han sido contra equipos que se encierran. Es frustrante porque se pierde contra un equipo que no es mejor, que no juega a nada, que defiende», recordó, aunque asume que la estrategia de los galos «es legítima». «Contra Uruguay (en cuartos) metieron un gol a balón parado y otro por un error del portero. Es el fútbol, cada uno juega con sus cualidades. Marcaron un córner, pero es una pena para el fútbol que Bélgica no haya ganado», lamentó. Estaba tan enfadado el meta que incluso criticó que el árbitro, «que no pitó bien en absoluto, dejase que los franceses perdieran demasiado tiempo».

Lo defensa de de Francia es la que menos ocasiones concede: 16 remates en seis partidos. Ante Bélgica sólo cedió tres y además Hugo Lloris apareció ante Kevin de Bruyne y Toby Alderweireld. El equipo de Deschamps recuperó diez balones más que su rival (44 frente a 34). «Fue un partido cerrado sin acciones importantes que decidieran el partido. Francia logró el triunfo en un córner. Eso fue lo que determinó su triunfo», analizó Roberto Martínez.