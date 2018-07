El Mundial de Catar se disputará en invierno Sábado, 21 julio 2018, 00:06

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino afirmó ayer que el Mundial de Catar 2022 se disputará entre el 21 de noviembre y el 18 de diciembre, y que el torneo se ampliará a 48 equipos en 2026, pero no cerró la puerta a que pudiera ser en 2022, aunque no será fácil por el tamaño del emirato. «Tendremos que hablarlo», dijo sobre un torneo para el que «las ligas del mundo tendrán que adaptar sus calendarios en consecuencia a esas fechas invernales». «No se puede jugar en junio y julio en Catar y por eso me parece una decisión correcta hacerlo en esas fechas. Seguro que será un gran campeonato y los jugadores serán listos para llegar bien a él».