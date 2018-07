Modric: «Me motivaba que dijeran que era bajito» Sábado, 21 julio 2018, 23:39

«Nunca dudé de mí mismo». Son las palabras de Luka Modric que, a sus 32 años, en el punto culminante de su carrera, recordó que antaño lo consideraban demasiado bajo para triunfar en el fútbol. «No tienes que ser alto para jugar. He respetado las expectativas de otros y sus palabras cuando no me aventuraban un gran futuro como futbolista. Esas críticas me sirvieron de gran motivación. No me molestan las críticas, sólo me motivaron». Reconvertido en mediocentro, el croata prefiere dejar atrás el pasado. «Todo te influye, pero no quiero hablar del pasado, sino mirar el futuro. Tuve un camino difícil, pero nunca hay que rendirse, hay que creer en ti mismo, y ser autosuficiente. En el camino hay subidas y bajadas, pero hay que luchar para hacer realidad tus sueños. Eso es lo que me motivó en mi carrera».