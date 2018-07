Griezmann-Modric, la otra batalla Griezmann dispara a puerta en el partido contra Uruguay en cuartos de final. :: Dimitar DILKOFF / afp El resultado de la final podría depararles el MVP del Mundial y tomar ventaja en la carrera para The Best y el Balón de Oro RODRIGO ERRASTI MOSCÚ. Sábado, 21 julio 2018, 23:38

El Mundial de Rusia puede suponer un punto de inflexión después de una década de dominio de Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Los primeros 60 partidos del torneo apartaron a ambas estrellas y también a Neymar, aunque al menos el brasileño llegó a cuartos. Sin ese trío de ases, el premio extra de la final que juegan hoy Croacia y Francia, el del mejor jugador del torneo, apunta a Luka Modric y Antoine Griezmann como favoritos. Ese sería el primer paso para optar a los dos premios más reconocidos a nivel internacional: The Best, de la FIFA y el Balón de Oro, premio de 'France Football' que se han repartido Messi y Cristiano, a razón de cinco por cabeza desde que en 2007 lo ganase Kaká, entonces vencedor de la Champions con el Milan.

Este MVP de Rusia 2018 puede suponer por tanto la primera alteración del orden establecido, si bien sólo Paolo Rossi, en 1982, fue Balón de Oro tras ser elegido mejor jugador del Mundial. El espectacular rendimiento de Kylian Mbappé ante Argentina disparó las casas de apuestas, pero el desempeño del centrocampista madridista y el del punta del Atlético, que además lograron dos títulos europeos con sus clubes, les convierte en las opciones más probables.

Modric ha sido MVP en tres de los partidos del torneo, el último en cuartos ante Rusia. Frente a Dinamarca firmó un partidazo y dispuso de un penalti a falta de cuatro minutos para el final de la prórroga. Aceptó la «responsabilidad como capitán», y no lo marcó, pero sí lo hizo en la tanda. Cuando le preguntan por el Balón de Oro remarca: «Estoy enfocado sólo en el éxito de mi selección. Es muy agradable estar entre los posibles candidatos, pero no me preocupan los premios individuales».

No es que no le interese el tema. «Quiero que ganemos la Copa, el resto está fuera de mi control», dice. Al menos la estadística alimenta las expectativas del croata: ha vencido en las últimas diez finales a partido único que ha disputado con el Real Madrid (cuatro Champions, tres Supercopas europeas, dos Mundiales de Clubes y una Copa del Rey). Incluso en el Mundial de Clubes de 2017 fue nombrado MVP del torneo. No cede una final desde la Copa del Rey de 2013 ante el Atlético en el Bernabéu, en su primer año en España tras llegar del Tottenham.

Su principal rival por el galardón de mejor futbolista del Mundial es Griezmann, que tras un 2016 en el que fue tercero en el Balón de Oro vive un gran 2018. A ese estado ha llegado tras conocer un inicio de 2017 que hacía pensar en que no podría superar los 25 goles anuales que lleva en las últimas cuatro campañas como colchonero (25-32-26-29).

«Me siento bien»

Sin embargo, desde enero pasado ha completado una temporada fantástica con un Atlético en el que seguirá tras su 'decisión' de ampliar contrato. Antes marcó dos goles en la final de la Europa League ante el Marsella y ha llegado en forma a Rusia, donde ha anotado tres tantos, ha repartido dos asistencias y ha sido MVP gracias a su labor por el equipo. Su desgaste (54,9 kilómetros en el Mundial, más de la mitad sin balón) le ha hecho ser sustituido en todos los partidos menos en la semifinal. En muchos sólo Kanté corrió más. Acostumbrado a trabajar en su club, baja delante de los defensas para sacar la bola jugada y ayudar en el centro del campo a su selección, con la que ha logrado 23 goles en 60 partidos.

«Me siento bien, espero hacer lo mismo en la final. Somos mejores todos juntos. Como perdimos la Eurocopa de 2016 siendo yo el máximo goleador, pensé que si marco menos goles podremos ganar el Mundial», bromeó Griezmann, que en Rusia puede consagrarse, aunque tiene reparos en que lo comparen con Zidane. «No me gusta demasiado (el apodo de) 'Grizou', es más bien 'Grizi'», precisa, al tiempo que recuerda que no ha cambiado de rutinas: «Juego al Fortnite todo el día, disfruto del fútbol, bebo mate».

Griezmann evita pensar en el título de mejor jugador del mundo. «Es una oportunidad de ganar el Mundial, no el Balón de Oro. No me importa ganar o no el Balón de Oro. Voy a darlo todo por ser campeón del mundo».