DIDIER DESCHAMPS El hombre que conoce el camino El técnico de Francia aspira a convertirse en el tercer seleccionador que conquista el Mundial tras haberlo hecho como jugador VÍCTOR M. ROBLEDO Lunes, 16 julio 2018, 23:47

Didier Deschamps lleva seis años tratando de despistar a su propia sombra. El seleccionador francés, al frente del equipo desde que Laurent Blanc dimitiera tras la Eurocopa de 2012, convive con el recuerdo permanente del éxito de Francia en el Mundial de 1998. Jugadores como Zidane, Thuram o Barthez acaparaban el foco, aunque a nadie en Francia se le olvida quién portaba el brazalete de capitán. Nada más llegar a Rusia, al ser preguntado por las similitudes entre el grupo actual y aquella generación, Deschamps se las arregló para descargar de responsabilidad una vez más a sus jugadores. «Se necesitan muchas cosas para llegar a aquel mismo punto», deslizó antes de resaltar «la determinación y el entusiasmo» de una selección que, ahora sí, se encuentra a sólo dos pasos de alcanzar de nuevo la gloria con el mismo guía.

El Deschamps futbolista no difería mucho del Deschamps seleccionador, ni siquiera físicamente. Las primeras canas asomaban ya entonces en el cabello de un centrocampista en el que la capacidad de liderazgo destacaba sobre cualquier cualidad, como sucede ahora en su faceta como técnico. Con una generación tremendamente talentosa y equilibrada en todas sus líneas, su papel se ha centrado en gestionar los egos y situar el bien del grupo por encima de la individualidad.

A falta de un título que la realce, la trayectoria de Deschamps al frente de Francia bien podría alcanzar la calificación de notable. El grupo que cogió en 2012 venía de una época convulsa, pero el técnico supo darle la vuelta con mano izquierda y esa determinación la ha sabido contagiar a los jugadores. Francia cayó en cuartos en Brasil ante la campeona Alemania, mientras que en la pasada Eurocopa, en la que ejerció como anfitriona, cayó en la prórroga de la final ante Portugal después de que Gignac estrellara un balón al poste en el descuento.

«Tú no lo necesitas»

Aquellas decepciones no perturbaron a Deschamps, que en su trayecto reciente hacia Rusia se ha encontrado algunas piedras en forma de polémica, como las generadas por las ausencias de Benzema y de Rabiot en la lista mundialista. El técnico también tuvo que tirar de oficio para convencer a última hora a Lucas Hernández de que desoyera los cantos que le llegaban desde España y se decidiera a jugar con la selección francesa. El pasado viernes, después de que Mbappé provocara un pequeño rifirrafe en el partido ante Uruguay por simular una agresión, el técnico dio una muestra de su carácter y su ascendencia sobre el grupo al llamar al jugador del PSG a la banda. «Kylian, escúchame, deja de hacer tonterías, tú no lo necesitas. No hagas más eso», le soltó. Mbappé no volvió a verse en ninguna acción similar.

Deschamps se ha convertido en este Mundial en el técnico con más partidos al frente de Francia. Ante sí tiene un reto aún mayor: si gana la final será el tercer seleccionador que alza la copa tras haberlo hecho antes como jugador, como lo consiguieron antes el brasileño Mario Lobo Zagallo y el alemán Franz Beckenbauer. El camino lo conoce desde hace 20 años.