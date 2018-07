MUNDIAL DE RUSIA 2018 A ser más 'diablos' que nunca Pensativo. Deschamps, con gesto reflexivo en uno de los últimos entrenamientos de Francia en su cuartel general ruso. :: efe Bélgica espera entrar en la primera final de su historia ante una potente Francia que desea recuperar el brillo de 1998 JUANMA MALLO Lunes, 16 julio 2018, 23:47

El fútbol tiene estas cosas. Dos países con una peculiar relación se disputarán esta noche una plaza en la final de la Copa del Mundo más curiosa de los últimos tiempos, con los gigantes caídos. Bélgica, ese vecino al que los franceses consideran inferior, sobre el que idean multitud de chistes y le visten con los más variados clichés, buscará su particular venganza futbolística frente a una escuadra que ha ido de menos a más en Rusia, que ha tirado de puntería para plantarse en la antesala del encuentro más importante del planeta en 2018. Con la llegada de Roberto Martínez hace dos años, los 'diablos rojos', una generación de inmenso talento, la más cara del Mundial, por fin se han creído que cuentan con la capacidad para brillar sobre el césped, para quitarse la fastidiosa etiqueta de eterno aspirante y se animan con que, 32 años después de la última vez que estuvieron en esta etapa del torneo, pueden convertirse en la novena selección en conseguir la estrella de la competición con más brillo. Hoy esperan ser más 'diablos' que nunca. Enfrente, los 'gallos' galos que ganaron su Mundial hace 20 años y que se quedaron a las puertas de su Eurocopa hace dos, con la potencia física como principal argumento, no exento de la calidad de un Griezmann que surge cuando le precisa su equipo, y de un sublime Mbappe, que ayer no se entrenó pero está disponible.

San Petersburgo vivirá la semifinal que, para muchos, decidirá el campeón del Mundial. Se considera a Francia y a Bélgica como las dos escuadras más fuertes de las cuatro que siguen vivas, por encima de Inglaterra y de una Croacia exhausta tras dos prórrogas, frente a Dinamarca y contra los anfitriones. Pero para que se produzca ese momento el domingo, cuando el capitán del sucesor de Alemania levante la Copa Mundial de la FIFA, antes hay que superar dos peldaños.

BÉLGICA uLloris, Pavard, Umtiti, Varane, Lucas Hernández, Pogba, Kanté, Mbappé, Griezmann, Matuidi y Giroud. uCourtois, Alderweireld, Kompany, Vertonghen, Carrasco, Witsel, Fellaini, De Bruyne, Chadli, Hazard y Lukaku. uÁrbitro Andrés Cunha (URU). uHora y TV 20:00 h. Telecinco.

Bélgica es sinónimo de gol en este campeonato. Acumula catorce dianas en cinco encuentros, con Lukaku como máximo exponente, autor de cuatro dianas, dos menos que Harry Kane. Pero, por supuesto, los 'diablos rojos' son mucho más: son Hazard, De Bruyne, Courtois -fundamental en el triunfo de cuartos contra Brasil-, un Chadli que jugará hoy por el sancionado Meunier, un Carrasco que puede volver hoy al once.

Siempre sonaban en las quinielas, pero con Martínez confían en sí mismos, en el punto perfecto de maduración: «Ganar el primer título es una cosa más mental que de capacidad», dice de Balaguer. Pues Bélgica tiene las dos y una tremenda capacidad de sufrimiento, como demostró en la remontada ante Japón. También Francia dispone de estas virtudes, un grupo fabuloso con un centro del campo temible -Matuidi, Kanté y Pogba-, una delantera sobresaliente y una defensa solvente. ¿Quién será el vecino más fuerte?