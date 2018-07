MUNDIAL DE RUSIA 2018 El corazón croata obra «un milagro» Orgullo de país. Vrsaljko 'sueña' con el triunfo el domingo sobre la bandera de Croacia. :: reuters El cuadro balcánico supera todos los obstáculos, físicos, demográficos y deportivos, para estar a un solo paso de su primera estrella RODRIGO ERRASTI Jueves, 19 julio 2018, 23:42

No sé qué decir, no es normal. Esto es un milagro. No somos conscientes de lo que hemos hecho. Hemos jugado con el corazón», acertó a comentar Mario Mandzukic, emocionado tras marcar el gol que metió a Croacia por primera vez en la final de un Mundial. «Pensábamos que nunca íbamos a repetir la hazaña del 98. Somos cuatro millones y medio de croatas, con un presupuesto no muy alto, pero invertimos en los jugadores. Me faltan las palabras desde el día 8 que estoy en Moscú», explicaba Davor Suker, presidente de la Federación Croata de Fútbol.

Croacia tiene 27 años de historia, 4.194 835 habitantes y sólo 800 profesionales... Sin embargo, está en la final de la Copa del Mundo. Es la selección con peor ranking FIFA, desde que existe, en alcanzar esta fase (es la 20 y Francia, cuando lo logró en 1998, era la 18) y también la primera en jugar tres prórrogas seguidas sin que haya sido eliminada. Nada les ha podido desviar de su sueño. «Somos un país que hemos sufrido, que hemos sobrevivido a una guerra. Nos lo merecemos. Espero que estén haciendo el amor allí para celebrarlo y en unos meses tengamos más croatas en el mundo», decía al borde de la lágrima Dejan Lovren.

Danijel Subasic, héroe con sus paradas en las tandas de penaltis ante Dinamarca y Rusia, pidió olvidar lo sucedido hace 20 años, cuando cayeron contra Francia. «Estamos en 2018 y ahora nos toca a nosotros, somos más fuertes, se acabó recordar 1998. Es la final de la Copa del Mundo y además voy contra mis amigos. Francia es un equipo top. Ellos son favoritos. Evidentemente vamos a querer ganar todos. Es un sueño», comentó el portero del Mónaco.

La fiebre de Rakitic

Ni siquiera Ivan Rakitic, que pasó la noche previa con «bastante fiebre, casi 39º». «Estuve tendido en la cama sacando fuerzas para poder jugar y mereció la pena. Jugaría la final sin una pierna si hace falta. Una final es lo más bonito que hay y vamos a estar a tope porque Francia tiene un equipo muy fuerte. Pero si estamos en la final es para ganarla», recordó el azulgrana, que pidió con su habitual gracejo 'andaluz' reconocimiento dorado para Luka Modric. «Ya es tiempo para que tenga el Balón de Oro. A ver si se enteran estos», en relación a la gente de FIFA que tenía cerca.

A Croacia le motivaron las «tonterías y faltas de respeto que llegaron desde Inglaterra», según relató el centrocampista del Madrid. «Este equipo tiene un increíble carácter y lo demostró otra vez. Dominamos el partido física y mentalmente. Parece que cuando avanza el partido mejoramos físicamente. Eso es impresionante. Nos espera el rival más duro de este Mundial pero vamos a ser 22 guerreros para dejar todo lo que tengamos. No queremos parar aquí, intentaremos seguir haciendo historia», dijo antes de hacer una promesa. «Si ganamos todo el equipo nos pintaremos el pelo»

Por su parte, Andrej Kramaric está cumpliendo un sueño de la infancia... como describió siendo niño. sus padres han recorrido hasta 5.000 kilómetros en coche para presenciarlo en directo. Seguro que, como otros 10.000 aficionados croatas, animarán con orgullo en la grada del Luzhniki. A ellos tampoco les asusta el hecho de que nunca hayan podido superar a Francia.

Los precedentes (cinco partidos) arrojan tres derrotas y dos empates, en los que encajó nueve tantos y sólo pudo marcar tres. «Hemos peleado como leones y lo volveremos a hacer en la final», avisó mario Mandzukic.