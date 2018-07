SEMIFINAL MUNDIAL DE RUSIA 2018 La ambición croata y la 'nueva' Inglaterra Protagonistas. Rakitic y Kane son dos de los futbolistas con mayor peso en Croacia e Inglaterra. :: reuters Los arlequinados buscan su primera final ante la mejor versión de los inventores del fútbol que acumulan cinco décadas de decepciones RODRIGO ERRASTI Martes, 17 julio 2018, 23:25

Moscú. Es la semifinal de la ilusión. Dos países que no arrancaban entre los favoritos pero han ido creciendo hasta sacar a la calle a sus aficionados. Están a un paso de superar una barrera histórica. Es curioso, pero aunque Inglaterra es la que porta una estrella en su pecho como campeona del mundo, los expertos concedían más opciones a Croacia, pese a que llegó desde la repesca y venía de una decepción en la Eurocopa 2016, donde cayó en la prórroga de octavos ante Portugal.

La llegada de Zlatko Dalic dio otro aire a la nueva generación dorada croata, encabezada por los fantásticos Luka Modric e Ivan Rakitic, que puede mejorar incluso la gesta de aquel equipo con Davor Suker (ahora presidente de la Federación), Prosinecki, Jarni, Vlaovic o Boban que alcanzó el tercer puesto hace dos décadas (en Francia 1998), en la que era su primera participación mundialista tras la independencia del país.

uSubasic, Vida, Corluka, Lovren, Strinic, Rakitic, Modric, Rebic, Kramaric, Perisic y Mandzukic. uPickford, Walker, Stones, Maguire, Trippier, Lingard, Henderson, Dele Alli, Young, Sterling y Kane. uÁrbitro Dirigirá el encuentro en el estadio Luzhniki el colegiado Cüneyt Çakir (Turquía). uHora, estadio y TV 20.00 horas. Luzhniki. (Telecinco).

Croacia mantiene su identidad clásica, la de ser un equipo ambicioso y sin miedo, pero también tiene un plan. Apuesta por la posesión y la circulación rápida de la pelota para atacar a selecciones estáticas (Rusia), pero su juego combinativo es fluido y preciso, lo que le permite golpear aprovechando los espacios con futbolistas con gol dedicados en cuerpo y alma al equipo (Rebic y Perisic). Estos jugadores se aprovechan de los espacios que genera el trabajo del delantero, al que no le importa no marcar: Mario Mandzukic. «Somos un país pequeño, con grandes sueños. Para nosotros es increíble estar en semifinales. Estamos contentos y orgullosos, pero no queremos parar aquí», recuerda Rakitic.

Y enfrente estará Inglaterra. Desde la Euro de 1996 cuando fue anfitriona -cayó en semifinales ante la luego campeona Alemania- no se había vivido un momento de tanta emoción. Cinco décadas de decepciones, de abuelos contando que vieron en directo a Bobby Moore, Gordon Banks, Bobby Charlton y compañía ganar un Mundial en 1966.

Y casi sin que nadie lo esperase, tras 28 años de ausencia en estas rondas -su anterior semifinal mundial fue en Italia'90-, el seleccionador Southgate, que llegó al cargo de modo inesperado por un escándalo de Sam Allardyce (hacía de intermediario para burlar las leyes británicas del mercado de fichajes, una práctica prohibida por la FA), subió de la sub'21 para formar un equipo liderado por el goleador Harry Kane que transmite convicción, ilusión y firmeza. La emoción está asegurada.