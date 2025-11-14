LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
AFP

Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta

Conocido por clasificar a Bolivia por primera vez para el Mundial, hizo carrera en España y después en Sudamérica. Ha fallecido en el país andino a los 72 años de edad

Javier Varela

Javier Varela

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:22

Comenta

Luto en el fútbol español. Xabier 'Bigotón' Azkargorta (Azpeitia, 1953) ha mierto a los 72 años en Bolivia. El país que le había acogido como suyo, en el que residía y en el que su nombre quedará inmortalizado por la histórica clasificación de la verde para el Mundial de Estados Unidos 1994, hasta ahora única del país, con Xabier Azkargorta a los mandos.

El técnico murió este viernes 14 de noviembre tras padecer y batallar contra varias complicaciones cardíacas en la última década. Español de nacimiento y boliviano de corazón, llegó al país andino en 1993 y ya nunca lo abandonó. Hizo su carrera como entrenador en Chile, México y Japón, pero donde triunfó fue en Bolivia, donde dirigió a los clubes más importantes del país: Oriente Petrolero, Bolívar, Sport Boys y Atlético Palmaflor.

«Lamentamos profundamente el sensible fallecimiento del profesor Xabier Azkargorta, exdirector técnico de nuestra institución y símbolo del fútbol boliviano, quien llevó a nuestra Selección al Mundial de 1994. Acompañamos en este momento de dolor a su familia y amigos que hoy despiden a una verdadera leyenda. Gracias por su legado, Profesor», anunciaba la cuenta de Oriente Petrolero.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por la supuesta agresión sexual a una joven discapacitada en Logroño
  2. 2 Un vecino de Nájera se enfrenta a una multa por supuestas amenazas a un edil del PR para que apoyara los presupuestos
  3. 3 Oleada de robos de bicicletas y patinetes en trasteros de El Campillo
  4. 4

    Los sanitarios riojanos dejarán de llamar por su nombre a los pacientes para que pasen a las consultas
  5. 5 Un logroñés, en la UCI del Hospital de Zaragoza tras el incendio de su vivienda
  6. 6 Dos grúas elevadoras aparcadas por la noche en el monumento a las Víctimas del Terrorismo de Logroño
  7. 7 Conservas Cerdeimar abre la planta de producción de Cervera con 31 trabajadores
  8. 8

    «Claro que se me cae la baba, tienen a su madre pero ellas son mis hijas»
  9. 9 Denuncian a un logroñés por una presunta estafa a una joven con la reventa de unas entradas para un festival
  10. 10 Capellán anuncia desgravaciones fiscales para los celiacos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta

Muere el mítico entrenador Xabier Azkargorta