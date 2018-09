Morata reconoce su calvario tras un «desastre de año» Álvaro Morata, ayer, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. :: EFE/Rodrigo Jiménez RODRIGO ERRASTI LAS ROZAS. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:45

Desde que Luis Enrique escribió su nombre en la pizarra para anunciar que estaba convocado Álvaro Morata sabía que debía hablar de su ausencia en el último Mundial. Morata no defraudó y fiel a su carácter sincero explicó cómo vivió el trance de quedarse sin el sueño de ir al Mundial. «Fue jodido, cómo voy a vivir el verano sin ir al Mundial pero no vale para nada pensar en el pasado. Voy a hacer todo lo posible para ir al siguiente. Fue un momento complicado porque creía que iba a ir pero tampoco hice la mejor temporada. Cuando uno ve el verano por la tele es su mayor sueño. Lo pasé muy mal pero quería que mis compañeros lo ganaran», reconoció.

«El año pasado no fui feliz, empecé bien pero acabó siendo todo un desastre. Salía al campo y no sabía ni dónde estaba. Claro que me planteé volver a jugar en España, volver a Italia; volver a los sitios en los que fui feliz, pero no se puede escapar siempre de la realidad. Quedarme fuera del Mundial fue lo que me faltaba. Me fui para ir al Mundial y no fui», detalló, sin ambages.

Morata asegura que la situación ha cambiado para «sobre todo ser feliz. He sido padre, tengo un nuevo entrenador y he vuelto a la selección. Todo eso, pero sobre todo mis dos hijos. Es una motivación especial y espero que empiece a verse en el campo».