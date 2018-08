LIGA IBERDROLA El EDF Logroño recibe a dos de sus fichajes La estadounidense Claire Falknor y la chilena Ámbar Soruco ya están a las órdenes de Héctor Blanco I. GARCÍA Lunes, 27 agosto 2018, 23:44

Logroño. Se han hecho esperar pero el EDF Logroño ya ha empezado a recibir a los fichajes de las extranjeras que, por trámites burocráticos, todavía no habían podido ponerse a las órdenes de Héctor Blanco. Dos de ellas ya han llegado, Ámbar Soruco y Claire Falknor, y ambas se sometieron ayer al reconocimiento médico en las instalaciones del Adarraga.

Las dos habían sellado su acuerdo con la entidad varias semanas atrás, pero aún no habían podido pisar La Rioja. En concreto, Falknor fue, aparte de las que siguen del pasado curso, la segunda jugadora en dar el 'sí' al EDF tras Jade Boho. La estadounidense, internacional con su país en diferentes categorías, procede del Houston Dash aunque anteriormente ya había probado suerte en Europa. Lo hizo en Alemania, donde se enfundó la camiseta del Bayern de Múnich.

Falknor destaca por su versatilidad, ya que puede actuar tanto en el eje de la zaga como en el centro del campo, por lo que su llegada hace que aumenten de manera notable las alternativas para Blanco en esas dos posiciones.

LAS FRASES Claire Falknor Centrocampista del EDF Logroño «Me he sentido muy bien acogida en Logroño y con la emoción de poder hacer algo que me gusta» Ámbar Soruco Lateral del EDF Logroño «Estoy muy ilusionada porque tenía muchas ganas de vivir mi primera experiencia en España»

Soruco, por su parte, viene a reforzar el puesto de lateral derecho de la escuadra logroñesa. Tiene sólo 21 años, pero ya cuenta con una amplia experiencia internacional, dado que, además de en su país, también ha desarrollado su carrera en Emiratos Árabes Unidos o en Brasil. De igual manera, es internacional con la absoluta chilena con la que logró la clasificación para el Mundial de Francia, que se disputará el próximo año.

Las dos futbolistas mostraban ayer su satisfacción por su llegada a Logroño. La sudamericana afirmaba estar «ilusionada» por poder vivir su primera experiencia en España. «Es lo que más quería», aseguró la lateral. «Estoy muy contenta», remató. Falknor, mientras, destacó la oportunidad que le ha ofrecido el EDF Logroño de jugar en la Liga Iberdrola. «Estoy feliz y, además, la ciudad es muy agradable y me he sentido muy bien acogida», afirmó. «No estoy nerviosa, pero sí emocionada de poder hacer algo que me gusta», añadió.

Además de estas dos jugadoras, el club está trabajando para que en las próximos días puedan llegar a Logroño Amber Hearn, Dorine Nina Chuigoue y Vanesa Santana.