LIGA IBERDROLA El EDF Logroño empata y aprende Jugadoras del EDF Logroño y la Real Sociedad, durante el partido de ayer en Las Gaunas. Viernes, 31 agosto 2018

Logroño. 25 de agosto del 2018. Ese día será recordado como histórico para el EDF Logroño. Se recordará como la fecha en la que el bloque de Héctor Blanco debutó en Las Gaunas. Y también que lo hizo con un empate frente a la Real Sociedad.

El de ayer era un día para aprender. Para todos. Para el público, que puso el ambiente en las gradas; para las jugadoras, que deben acostumbrarse a un campo de grandes dimensiones; y para el cuerpo técnico, que irá comprobando con el paso de los partidos cómo se desenvuelve su plantilla ante rivales de su misma categoría.

EDF Logroño María Sampalo (De la Nava, m. 46), Rebeca Moreno, Lucía (Marisol Urrutia, m. 46), Ana Tejada, Herrera (Ámbar Soruco, m. 46), Claire, Saray (Ana Velázquez, m. 72), Ana Velázquez (Lorena Valderas, m. 46), Ibra (María, m. 79), Irene (Silvia Ruiz, m. 46 y Laura, m. 79) y Jade (Irene, m. 65). Real Sociedad Mariasun, Iraia (Ane, m. 65), Sara Olaizola (Nerea, m. 65), Maddi, Nahikari (Nuria, m. 77), Itxaso, Ane Campos (Chini, m. 65), Manu, Leire (Sarasola, m. 77), Paola Soldevila y Bea Beltrán (Mirari, m. 77). Goles 0-1, m. 14. Ane Campos; 1-1, m. 60. Claire Falknor. Árbitra Eider Franco, ayudada en las bandas por Díez y Bandaogo.

Lo bueno es que ayer no había puntos en juego. No existía esa presión y las logroñesas se permitieron no empezar bien. Le cedieron la iniciativa a la Real Sociedad y, casi sin querer, se metieron atrás. Corrían detrás del balón, les costaba mucho hacerse con él y así las donostiarras no tardaron en crear peligro. Por suerte para las locales, María Sampalo resolvió con acierto las primeras llegadas de sus oponentes, pero nada pudo hacer para evitar que, justo antes de alcanzarse el primer cuarto de hora de juego, las visitantes abrieran la contienda. Excelsa maniobra de Nahikari, gran pase interior y perfecta definición de Ane Campos.

Los acercamientos del EDF Logroño en ese periodo se resumieron en un par de centros desde la banda sin remate. Poco más. Sin embargo, el paso por los vestuarios les vino de maravilla a las de Blanco, que enfocaron la segunda mitad de otra manera. Los cambios refrescaron las ideas y las fuerzas de las locales quienes, al contrario que en el primer acto, salieron victoriosas en muchos balones divididos y, por momentos, llevaron el control del partido.

Apareció más Saray, también lo hicieron Jade y Lorena y, a partir de ahí, el fútbol de las riojanas fue mejor. Así comenzaron a llegar las ocasiones. Primero, avisó Jade con un disparo que atajó Mariasun y después llegó desde segunda línea Valderas con un tiro que se marchó fuera.

Y a la tercera llegó el gol. De nuevo, Lorena Valderas apareció para descubrir que la Real Sociedad había dejado totalmente sola a Claire Falknor. El pase fue bueno y la estadounidense llegó hasta el lateral del área desde donde enganchó un gran disparo cruzado que batió sin remedio a la guardameta visitante. Empate.

A partir de ese momento, costó mucho que el enfrentamiento tuviera ritmo. Los continuos cambios lo impedían. Aun así, el EDF Logroño se defendió con bastante orden ante los intentos guipuzcoanos de ataque y la igualada no se movió. El resultado, eso sí, era lo de menos. Lo importante era aprender y coger sensaciones para lo que se aproxima, el estreno en la Liga Iberdrola.

Objetivo cumplido

Héctor Blanco compareció tras el partido para asegurar que el EDF había cumplido con los objetivos que se había marcado. «Queríamos que las jugadoras se adaptaran a las dimensiones del campo y, aunque nos ha costado, poco a poco lo hemos conseguido», afirmó. Ana Tejada, por su parte, se congratuló del ambiente vivido en Las Gaunas y espera que el equipo vaya aclimatándose a las características del estadio. «Estamos acostumbradas a jugar en Pradoviejo y este campo es mucho más grande y, además, de hierba natural», expuso. «Al principio, hemos estado algo nerviosas, pero después hemos ido a mejor», concluyó.